Znova so se pogovarjali o Narodnem domu in nadaljnjih aktivnostih

9.1.2018 | 17:30

Novo mesto - Kot smo že poročali, je Okrajno sodišče v Novem mestu pritrdilo stališču Mestne občine Novo mesto glede lastništva stavbe Narodnega doma in ugodilo tožbi zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v posest, ki jo je občina vložila novembra 2016.

Popoldne pa so nas iz rotovža obvestili, da so predstavnika trenutnih uporabnikov stavbe Narodnega doma povabili na sestanek o dogovoru glede izvršitve sodbe sodišča. Želeli so preveriti, ali so uporabniki že izvršili v decembru pravnomočno sodbo sodišča oz. kako jo nameravajo izvršiti, so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da MO Novo mesto izvršilnih sredstev ne želi uporabiti, vendar pa bo, v kolikor uporabniki sodbe ne bodo spoštovali, primorana javni interes uveljaviti z vzvodi, ki so ji na voljo v okviru sodno-pravnega varstva.

