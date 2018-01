Vsak dan (vsaj en) dimniški požar

10.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 7.25 uri so na Rimski cesti v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so počakali do izgoretja saj ter pregledali okolico dimnika.

Očistili cesto

Ob 8.09 so na cesti Mrzla Luža – Račje selo, občina Trebnje, gasilca PGD Trebnje in dežurni delavec Komunale Trebnje s ceste odstranili blato ter oprali cestišče na dolžini 500 metrov.

Ob 11.16 so gasilci PGD Sevnica na Trgu svobode v Sevnici s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

M. K.