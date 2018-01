FOTO: Košarkarji Krke naporen teden začeli z zmago

10.1.2018 | 08:40

Marko Jošilo je sinoči dosegel 20 točk in zbral kar 16 skokov.

Trener domačih Simon Petrov

Najboljši strelec Krke je bil s triindvajsetimi točkami Dino Cinac.

Novo mesto - Pred košarkarji Krke je zelo naporen teden, saj bodo v petih dneh odigrali kar tri tekme v treh različnih tekmovanjih. Sinoči so doma s 83:76 (20:19, 17:16, 24:22, 22:19) premagali Vršac in tako zabeležili deveto zmago v drugi jadranski ligi. Novomeščani so tekmo dokončno v svojo korist prevesili v zadnji četrtini, ko so šest minut pred koncem povedli z desetimi točkami prednosti.

Srečanje so sicer bolje odprli gostje, ki so po košu Dušana Kutlešića povedli z 8:0. Domači so v nadaljevanju le zaigrali bolje, razigran je bil predvsem Marko Jošilo, ki je dosegel prvih osem točk za Krko. Minuto in pol pred koncem prve četrtine so Novomeščani izid izenačili na 15. točki, po trojki Maja Kovačeviča pa povedli z 20:16. A gostje so tik pred iztekom četrtine s trojko Miloša Glišića znižali le na točko zaostanka. Druga četrtine je bila precej bolj izenačena, saj si ekipi nista uspeli priigrati občutne prednosti. Polčas so dobili Novomeščani, ki so vodili s 37:35.

Tudi v nadaljevanju tekme so gledalci videli neizprosen boj za vsako žogo. Pet minut pred koncem tretje četrtine je Vršac po trojki Kutlešića, ki je na koncu dosegel 25 točk, povedel s 55:48. Trener domačih Simon Petrov je takoj zahteval minuto odmora, po kateri so njegovi varovanci še bolj strnili obrambo, stekla pa je tudi igra v napadu. Z delnim izidom 21:2 so šest minut pred koncem tekme povedli z 69:59. A borbeni gostje se niso predali in so se po izgubljeni žogi domačega organizatorja igre Domna Bratoža, stekli v protinapad ter se približali na le dve točki zaostanka (75:73). Krka je do konca ostala zbrana in zabeležila pomembno zmago za dvig samozavesti pred četrtkovo četrtfinalno tekmo pokala Špar, ko gostuje v Laškem.

»Zadovoljen sem, kako smo tekmo obrnili v svojo korist. Imeli smo nekaj slabih minut v obrambi. Zavedamo se, kako pomembna je obramba za našo igro. Skozi celo tekmo moramo biti agresivni. Tokrat smo si dovolili nekaj minut premehke igre in gostje so to izkoristili in nam ušli. S pametno igro v napadu smo jih uspeli ujeti in narediti razliko ter z nekoliko sreče tudi dobiti. Imamo nekoliko skrajšano rotacijo, zato smo morali prilagajati igro z netipičnimi peterkami. A so se igralci zelo dobro odzvali in tega sem vesel,« je po tekmi dejal domači strateg.

Krka ima v 2. ABA ligi zdaj devet zmag in štiri poraze, kar jo ohranja pri vrhu lestvice. Prihodnji torek, 16. 1., jo v okviru te lige čaka gostovanje pri Zrinjskem v Mostarju. Že v četrtek, 11. 1., bo na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar gostovala pri Zlatorogu, v soboto 13. 1., pa v Ligi Nova KBM pri Helios Sunsih.

Besedilo in fotografije: R. N.

