V Slovenski vojski tudi letos na novo zaposlujejo

10.1.2018 | 10:00

Foto: M.B.- J., arhiv DL

Novo mesto - Slovenska vojska v tem letu potrebuje 630 novozaposlenih pripadnic in pripadnikov stalne sestave, v pogodbeno rezervno sestavo pa se lahko letos vključi okrog 500 novih pripadnikov, so sporočili iz službe za strateško komuniciranje.

V stalni sestavi Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati, stari med 18 in 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi pa lahko sklenejo kandidati, stari do 45 oz. 55 let. Ob podpisu petletne pogodbe o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske prejme posameznik denarno nagrado v višini ene povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ob podpisu desetletne pogodbe pa nagrado v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Tudi letos bo trimesečno prostovoljno služenje vojaškega roka, ki se ga lahko udeležijo kandidati, stari med 18 in 27 let, potekalo v Vipavi, na Bohinjski Beli, v Novem mestu in Murski Soboti. Kandidati za različne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.

S. G.

novejši najprej Komentarji (2) 9h nazaj Oceni IQ Hm, zdaj naenkrat je potreba po vojski-zanimivo!! Le kaj je v ozadju? 8h nazaj Oceni xxx IQ, konec, krize, dnevno odpovedi, vojaki so čedalje bolj nezadovoljni: Bataljoni štejejo 100 vojakov, čete 30,.... Nihče več ne želi delati v SV. Razen FDV-jevci, ki s čini letijo v nebo. Žal. Preglej samo prijavljene komentatorje