Starostnik v novi preobleki

10.1.2018 | 11:30

Dolenjski list bo prihodnji mesec upihnil 69. svečko na torti. Ob prehodu v sedmo desetletje obstoja je nekoliko osvežil svojo podobo, se posodobil, hkrati pa obdržal svoje originalno poslanstvo - delovati v interesu bralk in bralcev.

Ekipa našega časopisa se je kar nekaj časa trudila, da sledi modernejšim trendom in posodobi svoje časopisne strani. Pri tem smo sledili predlogom bralcev, ki ste si zaželeli večje in več fotografij, ohranitev zanimivega branja in poudarek na vsebinah, ki zajemajo širok krog ljudi. Tako v vsebino nismo drastično posegali, ohranili smo tradicionalne rubrike, nekaj pa smo še dodali. Časopis ima dodane štiri strani televizijskega sporeda, saj smo ugotovili, da se nemalo bralcev, raje kot za iskanje TV vsebin s pomočjo daljinskega upravljalca, odloči za prebiranje v tiskani vsebini. Tako je sedaj Dolenjcu priloženih osem strani preglednejšega televizijskega sporeda, od zadnje januarske številke pa bomo časopisu dodali še štiri vsebinske strani. To pomeni, da bodo naši bralci za isto ceno odslej prebirali kar 44-stranski Dolenjski list, ki mu bo vsak zadnji četrtek v mesecu priložena še priloga Živa.

Upamo, da vam bo vaš stari četrtkov prijatelj v novi preobleki všeč. Konec koncev smo ga pripravili za vas, drage bralke in bralci, saj ste vi tisti, zaradi katerih se trudimo biti najboljši in najbolj neodvisen tednik v tem delu Slovenije.

Lepo vas pozdravljam in želim prijetno listanje naših strani!

Renata Žnidar,

odgovorna urednica