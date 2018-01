FOTO: Pred stavko pritiski na delavce?

10.1.2018 | 12:45

Dopoldne je v avli doma starejših občanov potekala dveurna stavka zaposlenih, ki naj bi jo nadaljevali jutri oz. do izpolnitve stavkovnih zahtev.

Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular

Blaž Božič in Zvonko Vukadinovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Novo mesto - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije oz. njegovi člani, zaposleni v Domu starejših občanov Novo mesto so dopoldne uresničili napovedi in izvedli dveurno stavko. Ob 9. uri so se zbrali v avli doma in ponovili, da z vodstvom niso dosegli kompromisa ter da njihova glavna zahteva ostaja plačilo nadomestila za praznike, ko ne delajo. Hkrati so nekateri povedali, da naj bi vodstvo oz. vodje posameznih oddelkov pritiskali na tiste, ki so se želeli udeležiti stavke. Včeraj naj bi tako marsikateremu sporočili, da imajo danes prosti dan, domnevno so jim grozili tudi z odpuščanji, zjutraj pa se stavke niso smeli udeležiti delavci z oddelka za dementne osebe, a so se po posredovanju predstavnikov sindikata nekoliko kasneje pridružili ostalim. »Popoldne marsikdaj na oddelku s 60 dementnimi delajo le štirje, danes dopoldne pa so naenkrat vztrajali, da jih mora biti tam deset, da je delo opravljeno,« je povedala ena od delavk. Aplavza navzočih so bile deležne tudi zaposlene v domski kuhinji, ki sicer sodi pod okrilje drugega, hišnega sindikata, ki se stavki ni pridružil, a so se pridružile sodelavcem v avli.

»Ti delavci morajo delati 88 ur več kot direktorica v letu 2017,« je med drugim danes povedal predsednik stavkovnega odbora in omenjenega sindikata Zvonko Vukadinović ter ponovil, da zaposleni v DSO Novo mesto, pa tudi marsikaterem drugem domu starejših, denimo v Črnomlju, delajo več kot ostali javni uslužbenci in da se v Novem mestu zadnji dve leti ne držijo dogovora, sklenjenega s pristojnim ministrstvom že v letu 2009. Sindikat se je včeraj udeležil sestanka na ministrstvu in po Vukadinovićevih besedah dobil potrditev, da so njihove zahteve utemeljene, a jih direktorica doma Milena Dular zavrača, četudi gre za navodila ustanovitelja.

»Direktorica je danes zavrnila pogajanja, prišli smo prepričani, da bo upoštevala navodilo ministrstva, zato niti nimamo plakatov ali drugega sindikalnega gradiva. Sedaj pravi, da želi pisna navodila, a vse je že zapisano v dogovoru iz leta 2009,« je še pristavil.

V avli doma se je dopoldne zbralo več kot 30 zaposlenih, kar naj bi storili tudi v prihodnjih dneh, vse do uresničitve stavkovnih zahtev. Teh je, kot smo poročali, skupaj 11, zaenkrat terjajo izplačilo omenjenih nadomestil za lansko leto, če jim je ne bodo prisluhnili, pa jih bodo tudi za leto 2016, so zagrozili.

Dularjeva je danes povedala, da je do sprememb prišlo pred dvema letoma, ko so v dialogu z zaposlenimi sprejeli novi pravilnik o organizaciji dela, po katerem so za praznike delali po 12 ur, zato da so lahko večkrat tudi prosti. Takrat naj bi bilo zaposlenim tudi jasno, kaj to pomeni glede nadomestil. Vztraja, da v DSO Novo mesto delajo skladno z zakonodajo in kolektivno pogodbo: »Mislim, da gre za stvar, ki se mora reševati na drugem nivoju. Če bo v kolektivno pogodbo vneseno vse to, kar oni želijo, bomo to seveda izvajali. Nas pa tudi zakon o javnih uslužbencih zavezuje, da sta maksimum zakon in kolektivna pogodba, vse ostalo oz. več pa pomeni oškodovanje javnih sredstev.« Po njenih besedah so stavkovnemu odboru ponudili tudi kompromisne predloge, način dela in izplačil, kot ga imajo v drugih domovih, a so vse zavrnili. Prepričana je tudi, da dom finančnih rezerv za dodatne stroške dela nima, torej bi se morebitna ugoditev stavkovnih zahtev poznala na višji ceni njihovih storitev.

Za kakšen denar gre, danes ni povedala, bo pa s tem seznanila svet zavoda, ki se bo popoldne sestal na izredni seji.

»Zato, ker smatram, da tudi meni pripada nadomestilo kot vsem drugim v tem sektorju, torej za tiste dni, ko sem prosta na praznik. Jaz moram denimo oddelati 2080 ur, nekateri pa jih 1992 kot polni delovni čas. Razumem, da zaradi svojega poklica za vse praznike ne morem biti prosta, ampak vsaj takrat, ko sem prosta, naj mi te ure priznajo, ne pa da jih moram notri prinest in biti brez nadomestila,« je povedala medicinska sestra Mihaela Muhič, ki ima 33 let delovne dobe in dodala, da imajo zaposleni zaradi zadnjih praznikov, ki so bili na delovni dan, skoraj vsi premalo ur. »Podpirajo nas naši stanovalci, podpirajo nas svojci in okolica, sosedje doma, s komer koli govorim. Ko jim povem, zakaj bomo stavkali, so vsi začudeni, da nam te pravice ne pripadajo že sedaj,« je še dodala.

Kot omenjeno, se stavka nadaljuje tudi jutri oz. prihodnje dni.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni NEVEDNOST kakšno lapanje 34 let sem v domu ,pa nikoli nismo praznikov delali drugače kot po 12 ur in to včasih celo 3x zaporedoma po 12 ur ali 2x in v zakonu o delavnih razmerjih in kolektivni pogodbi piše ,da nadomestilo pripada ...to se je zmislilo in se lepo pršpara dnar ...za kaj ? a pol so ga do leta 2016 od ustanovitve doma nezakonito plačevali in noben se ni strinjal s tem . Vsi smo bli v luftu . 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni NEVEDNOST še tole naj povem ,če ne pripada zakaj pa pisarna in ostale službe ,ki delajo samo zjutraj nadomestilo dobijo . in glede oškodovanja sredstev potem oškodujejo sredstva vsi od bolnice ,zdr. doma ,krke,revoza tpvja,ma vsi to nadomestilona dela prost dan praznika plačujejo in oškodujejo ? Pa še ure moraš naknadno oddelati ali pa jih vzamejo .Se mi zdi ,da bo treba kar plačati ,nobeno sodišče neplačevanju nadomestila nebi pritrdilo,saj ga imajo tudi oni in pazniki in in in in 4h nazaj Oceni cicamica Kdo sedi v Svetu zavoda? 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni jelka Strinjam se z Nevednostjo, v domu sem delala cca 20let, delalo se je, če so bili prazniki tri dni, smo delali pa vse tri dni po 12ur, tako da to je že vseskozi oziroma od ustanovitve doma in tudi nedelje popolnoma nič drugače kot po 12ur, dajem jim vso podporo, ker poznam delo v domu, da je težko in tudi zahtevno in kakorkoli nasploh so premalo plačani. Vas podpiram in samo vztrajajte................. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni opsalala cicamica ,kaj misliš aaaaaa sami nastavljeni .Imamo pa sreči,da imamo tapravi predstavnici iz strani delavcev,ki se ne data kupiti. In odločen sindikat ,ki ga je zelo odločno in pošteno zastavila ustanovitvena predsednica Andreja z mislijo vse za delavce in zakonito in tako delujejo tudi naprej,na moč ! Preglej samo prijavljene komentatorje