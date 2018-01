Najlepša darila so v nas samih …

Stari trg ob Kolpi - Tudi na naši šoli smo pred odhodom na božično-novoletne počitnice obeležili državni praznik dan samostojnosti in enotnosti in prihod novega leta.

Na popoldanski proslavi v praznično okrašeni šolski telovadnici smo se v velikem številu zbrali otroci, učenci in delavci šole in vrtca ter starši, stari starši, predšolski otroci in drugi krajani. Prireditev smo pričeli z državno himno Zdravljico. Prisotne je pozdravila ravnateljica Mojca Butala in spregovorila o pomenu dneva samostojnosti in enotnosti. O samostojnosti in enotnosti so na svoj način razmišljali tudi devetošolci in njihovim zapisom smo prisluhnili skozi povezovalno besedilo proslave.

V nadaljevanju prireditve je bil kulturni program obarvan bolj novoletno. Otroci iz vrtca, skupini Metuljčki in Ježki, in učenci prvega triletja so se predstavili s pesmijo, plesom in deklamacijo Pesmica o snegu, Ko si srečen in Jelenček Rudolf. Mlajši in starejši člani gledališkega krožka so mizarili v igri Naredimo ptičjo hišico in ribarili v odlomku Partljičeve komedije Ščuka, da te kap. Folklorniki so zapeli in zaplesali splet ljudskih plesov, največ belokranjskih. Učenke drugega triletja so izrekle dobre želje z deklamacijo Novoletna voščila. Člani otroškega in mladinskega pevskega zbora pa so ogreli srca obiskovalcev prireditve s pesmimi Beli zajček, Snežinke in Cin, cin, cin ter priredbama popevk Boba Dylena in Abbe Odgovor je v vetru in Sneg je tu.

Po končani proslavi smo bili zadovoljni tako nastopajoči kot učitelji mentorji, saj nas je za nastop pohvalilo veliko obiskovalcev. Zagotovo pa je pohvalno tudi to, da so v kulturnem programu nastopili skorajda vsi učenci šole in otroci vrtca.

Seveda pa prednovoletna prireditev ne bi bila popolna brez dobrega moža Božička. Zlasti najmlajši so ga težko čakali in se ga zelo razveselili, ko ga je učenka Živa pripeljala na oder iz praznih prostorov vrtca, kjer je pred tem zaman iskal starotrške otroke. Božiček je s seboj pripeljal zvrhan koš in polne vreče daril. Obdaril je vse predšolske otroke, malčke iz vrtca in vse šolarje. Zahvalil se je svetu staršev, ki mu je pomagal pridobiti darila. Vsem otrokom in tudi odraslim pa je položil na srce naslednje besede: »Najlepša darila so v nas samih. To so dobrota, prijaznost, sočutje, pomoč …«

Predno smo odšli na zaslužene počitnice, smo še vsi skupaj poklepetali ob prazničnih prigrizkih in napitkih ter si zaželeli lepe praznike in srečno novo leto. Preskusili pa smo še srečo na že tradicionalnem novoletnem srečelovu učencev tretjega triletja. Tudi letošnja generacija šolarjev je pripravila bogat srečelov in s prostovoljnimi prispevki za srečke prislužila kar nekaj denarja za izlet in valeto. Učenci so se zahvalili vsem za prostovoljne prispevke in donatorjem za dobitke za srečelov.

Marija Volf, foto: Tihomir Fabina, OŠ Stari trg ob Kolpi

