Žarometi bodo znova obsijali najboljše na slovenski medijski sceni

10.1.2018 | 16:30

Katarina Čas je lani prejela žaromet za najboljšo igralko. (Foto: arhiv Media24)

Žaromet za medijsko legendo je lani pripadel Demetru Bitencu (Foto: arhiv Media24)

ŽAROMETI so nove slovenske medijske nagrade, ki so bile prvič podeljene na spektakularni prireditvi konec lanskega februarja in so medijem povrnile ugled, nominirancem in prejemnikom nagrad pa spoštovanje in čast.

Slovenski medijski prostor bo tudi v letošnjem letu obsijan in ovenčan z medijskimi nagradami, ki jih podeljuje revija Vklop pod okriljem medijske skupine Media24, do 22. januarja 2018 pa zbiramo predloge bralcev, gledalcev in poslušalcev, kdo je v letu 2017 najbolj izstopal.

Koga nagradimo z žarometi? Izstopajoče dosežke vseh na glasbenih odrih, v različnih studiih, pred kamerami in kulisami in za njimi, s scenarijem v roki ali improvizirano, v glasbi, na televiziji ali pač nekje zunaj. Vsi tisti, ki širijo naša obzorja.

Nova kategorija – spletna zvezda

Lanskim desetim kategorijam s področja glasbe, filma in igre ter televizije smo letos dodali še eno – spletna zvezda leta; z njo želimo izpostaviti in nagraditi vse tiste, ki zrejo v prihodnost – ustvarjalce podkastov in vlogov, pisce blogov in skratka vse tiste, ki prihodnost medijev vidijo (tudi) na svetovnem spletu.

Vse do ponedeljka, 22. 1. 2018, zbiramo predloge bralcev, gledalcev in poslušalcev, ki lahko v vsaki od enajstih kategorij predlagajo svoje favorite – glasovati je mogoče z glasovnicami, ki so objavljene v revijah Vklop, Zarja, Zvezde, Maja, iN, dnevnem časopisu Novice Svet24 ter Štajerskem tedniku in Dolenjskem listu, ter po spletu . Predlogi bralcev bodo dali v vsaki kategoriji tri nominirance za žaromete 2017.

Še tri nominirance v vsaki kategoriji bo predlagalo uredništvo revije Vklop, zmagovalce pa bo tudi tokrat s točkovanjem izbrala strokovna žirija, sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij medijev in kulture. Prejemnika dveh nagrad – za družbeno odgovorni projekt leta in tistega od nekdaj najbolj čislanega, za medijsko legendo – bo izbralo uredništvo revije Vklop.