Krka v spodnjem toku bo (znova) prestopila bregove

10.1.2018 | 13:25

Foto: M.L., arhiv DL

Novo mesto - Reke Mirna, Kolpa, Krka in nekateri njeni pritoki v srednjem toku ter Rinža so presegli opozorilni pretok in se razlivajo ob strugah, Ljubljanica se razliva na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav, sporočajo iz Agencije za okolje RS (Arso). Pretoki omenjenih rek so se v zgornjem toku že ustalili, čez dan pa bodo reke v spodnjem toku še naraščale.

Kot so zapisali na spletni strani, se bo Krka v spodnjem toku razlivala ob strugi prav tako na območjih pogostih poplav.Možno je, da se bodo razlivale tudi nekatere manjše reke na Dolenjskem. V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek zmanjševala, ojezerjene površine kraških polj na Notranjskem pa se bodo ponovno nekoliko povečale.

S. G.