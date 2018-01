Uspešni na razpisu, na voljo sedem kadrovskih štipendij

10.1.2018 | 14:30

Foto: arhiv DL

Brežice - Zdravstveni dom Brežice je bil konec decembra uspešno izbran na Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2017-18 v okviru operacije "Regijska štipendija shema - Posavska statistična regija", ki ga je izvedla Regionalna razvojna agencija Posavje.

Tako je ZD Brežice upravičen do 50% sofinanciranja dodeljene in izplačane kadrovske štipendije za šest štipendistov 1. in 2. letnika magistrskega programa splošna medicina ter enega štipendista študentu 3. letnika magistrskega programa farmacija, in sicer v skupni vrednosti 8.400 evrov.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij bo zagotovljeno do zaključka izobraževanja posameznega štipendista, ki je del projekta delodajalca, oziroma za kadrovske štipendije, izplačane najkasneje do 31. 10. 2022.

Zdravstveni dom Brežice bo štipendistom omogočil opravljanje 160-urne delovne prakse v vsakem študijskem letu, pri čemer se lahko delovna praksa opravi v več delih.

Po končanem izobraževalnem programu pa se bo s štipendisti sklenila pogodba o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto oziroma takšno delovno mesto, ki bo ustrezalo zaključeni ravni izobrazbe in področju izobraževanja štipendistov, je še pojasnil direktor Dražen Levojević.

S. G.