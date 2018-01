Meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo; gasilci našli mrtvo osebo

10.1.2018 | 18:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Davi ob 6.25 je v naselju Čatež v občini Trebnje meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo, garažo in pomožni objekt. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so sprostili zamašene kanalizacijske jaške, da je voda lahko odtekla.

Po poročanju novomeškega regijskega centra za obveščanje je ob 12.14 v kraju Grič v občini Črnomelj zaradi okvare elektromotorja prišlo do zadimljenja prostorov vodnega črpališča. Gasilci PGD Črnomelj so prezračili prostore in pregledali okolico elektromotorja.

Iz brežiškega centra za obveščanje pa so sporočili, da je ob 15.35 v naselju Brege v občini Krško prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, nudili medicinsko pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi, nudili pomoč policiji, pomagali avtovleki pri nakladanju vozil in počistili cestišče. Krški reševalci so poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice.

Ob 16.40 so gasilci PGD Sevnica, v naselju Podgorica v sevniški občini s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, kjer se je nahajala mrtva oseba.

S. G.