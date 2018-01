Stavkajočim naj bi ugodili pri zahtevi glede plačila dela za praznične dni

10.1.2018 | 20:45

Novo mesto - Svet zavoda novomeškega Doma starejših občanov, ki se je po današnji stavki zaposlenih sestal na popoldanski seji, je direktorici Mileni Dular predlagal, naj stavkajočim ugodi pri zahtevi glede plačila dela za praznične dni. Dularjeva naj bi predlog upoštevala, glede preostalih zahtev pa je napovedala nadaljnja pogajanja.

Kot je Dularjeva pojasnila za STA, je svet zavoda predlagal, da glede omenjene zahteve upoštevajo 12. točko socialnega dogovora iz leta 2009 ter jo vgradijo v kolektivno pogodbo in stavkovni sporazum. O uresničenju te glavne zahteve kot tudi o preostalih zahtevah stavkajočih se bo s stavkovnim odborom pogajala prihodnje dni.

Med današnjo stavko je sicer večina zaposlenih poskrbela le za nujne in storitve, brez katerih bi bila ogrožena življenja ali pa bi se zdravje oskrbovancev lahko poslabšalo. Doplačilnih storitev niso izvajali, varovance DSO pa so skušali čim manj obremeniti, pa je povedal predsednik stavkovnega odbora in hkrati predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič.

V DSO Novo mesto, ki zaposluje 230 ljudi, sicer skrbijo za 355 varovancev.

S. G.