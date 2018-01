Zagorelo v kleti, kurilnici ter v skladovnici drv

11.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.11 uri je na Kolodvorski cesti v Črnomlju zagorelo v kleti starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili in prezračili kletne prostore.

Ob 20.19 so ob cesti pri naselju Vranoviči, občina Črnomelj, gorela zložena drva. Gasilci PGD Črnomelj in PGD Vranoviči so požar na površini 3 kvadratnih metrov pogasili, premetali ožgana drva in skladovnico pregledali s termo kamero.

Ob 15.52 je v vasi Peč, občina Grosuplje, zaradi pregrevanja grelnika vode zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Polica in Grosuplje, ki so požar pogasili in odstranili vodo iz poplavljene kurilnice. Nastala je večja materialna škoda.

Ob 18.41 sta na Majerju v Črnomlju trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba telesno poškodovala. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in poškodovanemu nudili prvo pomoč. Reševalci ZD Črnomelj so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17.58 so na Prešernovi cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH,

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE ME 1978,

- od 12:00 do 14:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA,

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj izvod Zdole med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mali Obrež, Veliki Obrež gmajna, Podvinje, Podvinje 2, Kapele, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko, Slogonsko mlekarna in Vrhje med 13. in 15. uro.

