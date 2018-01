Pleterski muzej na prostem kulturni spomenik lokalnega pomena

11.1.2018 | 08:30

Pleterski skansen je zanimiva točka za obiskovalce in turiste šentjernejske doline.

Pleterje - Muzej na prostem Pleterje je bil nedavno razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Tako so na zadnji seji decembra lani odločili občinski svetniki in soglasno sprejeli predlog novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dušan Strgar

Kot je povedal Dušan Strgar, univ. dipl. etnolog in konservatorski svetnik na zavodu, so predlog pripravili v soglasju s Kartuzijo Pleterje, ki je lastnik skansna ter zemljišč, kjer ta stoji, ter z upravljavcem spomenika, to je zasebni neprofitni Zavod za kulturo in turizem Historium. »To je bilo potrebno storiti tako zaradi kvalitete objektov kot zaradi ureditve statusa skansna, da se bo zdaj mogoče javljati na razpisih za pridobivanje nepovratnih sredstev za delovanje muzeja,« je razloge za predlog obrazložil Strgar.

DO SEDAJ OB DENAR

Na marsikaterih državnih in evropskih razpisih je namreč prav status kulturnega spomenika lokalnega pomena pogoj za pridobitev denarja, zato jim je marsikdaj ta možnost žal ušla. Seveda je te novosti vesel tudi dolgoletni skrbnik muzeja Simon Udvanc, ki je do sedaj moral biti zelo iznajdljiv, da je muzej vzdrževal in ohranjal.

»Ni bilo lahko, saj se zavod financira večinoma z vstopnino in vsebinskimi programi za skupine, k sreči pa ga s petsto evri mesečno za vzdrževanje muzeja od leta 2011 podpira tudi Občina Šentjernej, za kar sem hvaležen,« pove in doda, da je sedaj vseh sedem objektov muzeja na prostem lepo obnovljenih in v dobrem stanju.

Na seji občinskega sveta

Ne pozabi omeniti pomoči občine, pa zavoda za kulturno dediščino in Kartuzije Pleterje, a sredstva je v glavnem iskal sam. »Nevzdrževan muzej bi sicer lahko zaprl. Da sem ga ohranil, sem bil primoran nekaj storiti,« pove Udvanc, ki je celo sam osebno vzel celo kredit za muzej in ga še vedno odplačuje. Vse slamnate strehe mu je uspelo v zadnjih letih prekriti na novo, le Kegljičevo hišo, ki je edina že od prej imela status kulturnega spomenika lokalnega pomena, je pred petnajstimi leti prekril s pomočjo evropskega denarja.

Več o tem, zakaj so šele letos pleterski skansen razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena, o razpravi svetnikov in o načrtih muzeja, ki ga leta 2021 čaka preselitev - verjetno v okolico Šentjerneja - pa si preberite v današnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj