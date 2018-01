V Zabrdju želijo obuditi skoke

Na 8-metrski skakalnici, ki so jo uradno odprli novembra leta 2012, se lahko preizkusijo le začetniki, ostali morajo na treninge drugam.

Na tem pobočju sta bili včasih skakalnici v Zabrdju.

Zabrdje - Smučarski skoki imajo v Mirnski dolini bogato tradicijo, ki seže v 60. leta prejšnjega stoletja. Mnogi se spominjajo številnih tekmovanj, ki pa so dokončno zamrla s propadom skakalnic v Zabrdju. Z odprtjem nove 8-metrske skakalnice pri mirnski osnovni šoli konec leta 2012 so vnovič okrepili predvsem delo z mladimi, a za ohranitev skakalne tradicije potrebujejo večje skakalnice. Zato občina načrtuje postavitev regijskega skakalnega centra, ki bo pokrival potrebe Dolenjske in Bele krajine.

Na novembrski seji občinskega sveta so se svetniki strinjali, da se projekt uvrsti v občinski načrt razvojnih programov, kar je po besedah župana Dušana Skerbiša pogoj, da se občina lahko prijavi na morebitne razpise. Izdelan je tudi že idejni projekt, ki nedaleč stran od nekdanjih skakalnic v Zabrdju predvideva postavitev treh novih, in sicer 15-, 30- in 50-metrske. »Teren je čudovit in primeren, kajti potrebna bi bila le manjša zemeljska dela,« o lokaciji skakalnic pravi župan, nekdaj tudi sam smučarski skakalec. Zaradi senčne lege je območje že v občinskem prostorskem načrtu predvideno za razvoj zimskega športa, dodaja. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potreben še odkup zemljišč, ki so v zasebni lasti. Predvidna je tudi postavitev ostalih pomožnih objektov, sodniškega stolpa, vlečnice, razsvetljave, da bi prostor čim bolj izkoristili, pa ob skakalnicah načrtujejo tudi ureditev manjšega smučišča in tekaške proge.

Po besedah župana je naložba ocenjena na okoli 300.000 evrov. Občina načrtuje, da bodo del denarja dobili na kakšnem razpisu, na katerega se bodo prijavili, poskušali pa bodo prepričati tudi župane ostalih občin, da podprejo projekt, ki bo omogočal razvoj mladih skakalcev iz celotne jugovzhodne regije.

Postavitev skakalnic bo pomembna pridobitev tudi za domačo Smučarsko društvo Zabrdje, ki ima po besedah predsednika Davida Jeriča trenutno okoli 25 članov. Mlade skakalce sedaj vozijo na treninge v Ljubljano, Zagorje, Kranj ali Planico, kar zahteva ogromno časa in posledično tudi višje stroške. Osemmetrska skakalnica na Mirni je sicer odlična za začetnike, a je za nadaljnji razvoj premajhna. »Tam se naučijo le osnove, in če bo zaživel predviden skakalni center, bo to krasno, kajti potem otrok do 15. leta starosti ne bo treba voziti drugam,« pravi nekdanji dolgoletni predsednik Jože Novak, ki je danes podpredsednik društva. Nadeja se, da bi lahko znova gostili tudi kakšno tekmo.

