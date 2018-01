Kje so otroci Vidka? V Vidku!

11.1.2018 | 10:00

Videk za OŠ Bršljin (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj so se otroci Vidka, enote novomeškega vrtca Pedenjped, vendarle vselili v dolgo pričakovani novi vrtec za OŠ Bršljin. V ponedeljek je potekal tehnični pregled objekta, ki bi moral biti zgrajen že z začetkom letošnjega šolskega leta oz. 1. septembra lani. »Za zaključek investicije bo moral izvajalec v prihodnjih tednih dokončati še urejanje zunanjosti,« je staršem sporočila ravnateljica Pedenjpeda Meta Potočnik.

Kot je znano, je Videk vrsto let gostoval v nekdanjih prostorih Novoteksa v Bršljinu, nakar se je MO Novo mesto lani odločila za gradnjo montažnega vrtca s šestimi oddelki. Jeseni so nastopile težave z izvajalcem, tj podjetjem Markomark Nival in njegovimi podizvajalci, gradnja je zamujala in otroke so razporedili v bližnji Ostržek ter najeli prostore Plesnega studia Novo mesto. Včeraj pa je Videk tudi uradno odprl vrata za svojih 110 malčkov, ki se bodo morali na nove igralnice še privaditi.

"Moderna arhitekturna zasnova, ki daje objektu prepoznavno podobo, ima v notranjosti šest igralnic, štiri za prvo starostno obdobje in dve za drugo starostno obdobje. Poleg tega ima tudi razdelilno kuhinjo, dva prostora za dodatne dejavnosti, osrednji prostor, namenjen športnim aktivnostim, in prostor za vodstvo vrtca. Otrokom bodo na razpolago tudi obsežne zunanje igralne površine, do katerih je možno dostopati neposredno iz notranjih igralnic. Objekt, vreden dobrih 871 tisoč evrov (brez DDV) je bil zgrajen v leseni montažni tehniki," so danes sporočili z MO Novo mesto.

M. M.

Komentarji (1) 4h nazaj Oceni lokacija lokacija novega vrtca je vrhunska. verjamem da bodo otroci imeli zelo dobre pogoje.