Ta trenutek in nikoli več

11.1.2018 | 13:15

Vinko Šebrek ob svojih razstavljenih fotografijah v avli upravne enote Brežice (Foto: M. L.)

Vinko Šebrek: Čakajoč Godota, Seča pri Portorožu, Kanal Sv. Jerneja, 2015 - 1. Čisto slučajno v sedanjem času uveljavljanja arbitražne odločbe o meji na morju fotografija izraža težo sedanjega trenutka v mednarodnih odnosih - spet v povezavi z vodo Piranskega zaliva. (M. L., Foto: V. Š.)

V stavbi upravne enote Brežice so pogosto na ogled fotografske razstave, česar gotovo ne bi bilo brez naklonjenosti načelnika upravne enote Darka Bukovinskega tovrstnemu področju družbenega življenja. (Foto: M. L.)

Brežice - Še teden dni si obiskovalci v avli upravne enote Brežice lahko ogledajo razstavo fotografij Vinka Šebreka z naslovom Tik ob morju, ki so jo odprli 4. decembra.

»Ta razstava je ena od mojih petih razstav na temo vode: jezera, morje, oceani. Krajina ob morju je moja večna tema. Ta razstava je nastala v največjem delu na Škotskem leta 2015. Drugi cikel je povezan z Jadranskim morjem od trsta do Dubrovnika,« pravi avtor.

Fotografijo Šebrek obravnava in zato predstavlja kot dokument. Toda hkrati fotografija izraža tudi njegov pogled, saj zlasti svetlobo in barvo obdela računalniško. »Razstava je spoj dokumentarnega in izraznega pristopa, saj se vidne zaznave realnega, avtentičnega sveta prepletajo z avtorjevim nadrealnim, zamišljenim svetom, kar daje njegovim fotografijam novo dimenzijo. Pod vplivom vzornikov, svetovno znanih likovnih umetnikov in fotografov, ki jih inspirira evropski impresionizem, se Vinko Šebrek trudi skozi celoten ustvarjalni proces, torej od fotografiranja do postprodukcije, ustvariti likovno lepe in posebne fotografije, ki nosijo v sebi svojstveno estetiko, informacijo, sporočilnost, zgodbo,« je v razstavnem katalogu zapisala predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj.

»Fotoaparat imam s seboj ves čas, je moj večni sopotnik. 'To bom posnel drugič,' ne moreš reči nikoli. Kajti vse, kar se dogaja okrog nas, je ta trenutek in tega ni več,« pravi Vinko Šebrek.

Fotografirati je začel leta 1958 kot dijak srednje šole v rojstnem Karlovcu, leto pozneje je postal član Fotokluba Karlovac in takrat je začel tudi razstavljati. Potem je sodeloval v več fotografskih klubih v različnih jugoslovanskih mestih.

»Bil je tudi predsednik Foto kino kluba Brežice (1974–1984) in Fotokluba Zagreb (1997–2010). V središču njegovega ustvarjalnega zanimanja sta izrazna (umetniška) in dokumentarna (reporterska oziroma novinarska) fotografija različne motivike – od urbane in naravne krajine, arhitekture, 'life' fotografije do portretne in abstraktne fotografije ter akta. Razstavljal je na več kot 100 skupnih razstavah in na 85 žiriranih mednarodnih razstavah umetniške fotografije doma in v svetu. Za njim je več kot 40 samostojnih avtorskih razstav v Sloveniji, Italiji, Angliji, Indoneziji, Avstriji, Romuniji in Indiji, na Hrvaškem, Madžarskem in Japonskem,« so o Vinku Šebreku zapisali v katalogu ob tokratni brežiški razstavi, ki so jo odprli v okviru dejavnosti ob 15-letnici delovanja Društva za oživitev mesta Brežice ter ob podpori občine Brežice in krajevne skupnosti Brežice.

M. L.