Halo, tukaj bralec Dolenjca! Znamenite arkade še kar razburjajo, pa nevzdržen promet tudi

11.1.2018 | 14:30

Novo mesto - Na naš dežurni telefon je poklicala zvesta bralka iz Dobrniča, ki je najprej pohvalila naš časopis, ki ga rada prebira, vendar pa jo nekoliko motijo odebeljeni naslovi kratkih vesti v rubriki Dežurni poročajo. Po njenem mnenju so včasih napisani preveč humorno in lahko bi bili bolj sočutni, je dejala in dodala še, da velikokrat prebere o raznih tatvinah, ampak nikjer kasneje ne zasledi, da bi policija kakšno stvar našla in vrnila. Pogreša namreč več pozitivnih zgodb.

Poklical nas je tudi Leopold z Otočca, ki ga je nedavno presenetil račun podjetja Dimnikar. Po njegovih besedah mu je dimnikar tako kot lani očistil isto peč in dimnik, a lani je plačal 24,90 evra, letos pa 49 evrov. Kako je mogoča takšna podražitev za isto delo, se je spraševal. »Žalostno, res žalostno. Ni čudno, da stavka ves javni sektor,« je ves razburjen dejal. Za pojasnilo smo se obrnili na zgoraj omenjeno podjetje, a odgovora do konca uredništva nismo prejeli.

Jožeta Zupančiča iz Zafare pri Žužemberku je zanimalo, kam naj se obrne, da bi prijavil gmotno škodo, ki jo je utrpel leta 1945, ko so mu v času druge svetovne vojne porušili hišo in tudi gospodarsko poslopje. »Čakam že sedemdeset let. Bil sem tudi član Društva materialnih oškodovancev okupatorjev druge svetovne vojne, a je vse skupaj zamrlo. Ne vem, kdo bi mi lahko pomagal,« je spraševal. Obrnili smo se na Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, kjer so nas napotili, naj povprašamo pri Združenju žrtev okupatorjev, ki ima sedež v Kranju. Poklicali smo jih, a telefon je zvonil v prazno. Poslali smo jim še elektronsko sporočilo, vendar odgovora nismo prejeli. Zato smo se obrnili še na Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945, od koder nam je predsednica društva Ivica Žnidaršič poslala pojasnilo, da zakon o izplačilu gmotne škode še ni sprejet, zato še ni mogoče vlagati zahtevkov za gmotno škodo. »Zainteresirani pa lahko vse informacije dobijo pri Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 in pri krajevnih organizacijah DIS, ki so v vseh večjih krajih v Sloveniji,« je dejala.

Zaradi zaprtega podhoda pod znamenitimi arkadami v Novem mestu se je oglasil Jože iz Novega mesta. »To je totalen absurd in velika sramota, da to dovolijo. S tem so pokvarili podobo mesta. Ko sem videl, da so vse zasteklili, sem se zgrozil,« je dejal. O zaprtju podhodov na Rozmanovi ulici smo podrobneje že pisali v devetinštirideseti številki Dolenjskega lista. Kot je takrat za naš časopis pojasnil Tomaž Golob z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, znamenite arkade le niso tako znamenite, kot si mislimo: »Hišo na naslovu Rozmanova 1, v nasprotju s hišami na Glavnem trgu, tipološko in stavbnozgodovinsko ne uvrščamo med hiše, ki so bile od 16. stol. po zgledu meščanskih hiš iz severne Italije in avstrijske Tirolske členjene z uličnimi arkadnimi hodniki. Hiša na Rozmanovi 1, podobno kot nekdanja Ribja, v kateri je danes Hostel Situla, je bila z arkadami členjena šele ob prenovi Glavnega trga in Rozmanove v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja po načrtih Marjana Mušiča.« Golob sicer priznava, da nad zaprtjem podhoda na zavodu niso navdušeni, žal mu je tudi, da lokalna skupnost v vseh desetletjih, podhod v hišah na Rozmanovi od 1 do 3 je bil zgrajen v letih od 1969 do 1970, ni uredila odkupa ali služnosti. Je pa dodal, da »Mušičeve arkade na Rozmanovi ulici 1 ne bodo v nobenem primeru prizadete, s pomikom steklene stene dobrih 10 cm od arkadnih stebrov v notranjščino se bo namreč v celoti ohranila tudi njihova plastičnost«.

Poklicala je bralka iz Metlike, ki je dejala, da je zadnje čase nekajkrat poslušala po radiu informacije o tem, kako ravnajo s stanovalci v domovih starejših. Ima občutek, da je pač nekdo lansiral neke informacije, ki jih sedaj vsi posplošujejo in kopirajo ter ponavljajo eno in isto. Tako je čutiti, kot da se v vseh domovih dogajajo le slabe stvari. »Morda se res v nekaterih, nihče pa se ne potrudi, da bi preveril, kako je drugod. Morda tega novinarji ne storijo tudi zato, ker je dobra novica slaba novica. Jaz pa imam zelo dobre izkušnje z Domom starejših občanov Metlika, ki sem ga lani kar nekaj časa obiskovala skoraj vsak dan. Moram reči, da je bilo kljub težkemu delu osebje zelo prijazno, ustrežljivo in potrpežljivo. Lepo je ravnalo s stanovalci, še posebno s tistimi najbolj nebogljenimi, ki si sami niso mogli več veliko pomagati. A očitno tega nisem opazila samo jaz, ampak tudi drugi svojci, ki so na sestanku zelo pohvalili dom in zaposlene,« je dejala bralka, ki upa, da se bo kateri od novinarjev potrudil priti tudi v kakšnen dom starejših, iz katerega bo lahko poročal o pozitivnih stvareh.

Na nevzdržen promet na cesti med Šmihelom in Gotno vasjo v krajevni skupnosti Regrča vas je opozorila Anica iz Novega mesta. »Za nas prebivalce KS Regrča vas je to edina pot, po kateri lahko pridemo iz naselja, nevzdržen promet je na cesti med Šmihelom in Gotno vasjo v krajevni skupnosti Regrča vas proti Gotni vasi ali proti Šmihelu. Cesta je zelo ozka, še posebno od Šmihela do križišča, kjer je odcep za ulico K Roku. Nemogoče je, da se normalno srečata dve vozili, nevarno pa je predvsem za pešce. Tudi vsi otroci iz našega okoliša hodijo v šolo peš v Šmihel. Nedavno se mi je zgodilo, da me je zadel neobziren voznik z zunanjim ogledalom svojega vozila in tebi nič meni nič odpeljal z nezmanjšano hitrostjo naprej v križišče in nato proti Gotni vasi,« je zapisala. Zanima jo, kje so policija, redarji ali občinski inšpektorji. »Naj pridejo in si ogledajo, kaj se tam dogaja,« je pozvala.

Marijo iz Novega mesta pa je presenetil kup smeti, ki jih je opazila na sprehodu s Cikave proti Novemu mestu. »Očitno lastnik tega odpadnega materiala ni poznal poti naprej do komunale na Cikavi, ki je oddaljena le okoli dva kilometra. Mislim, da lastnik odpada ni fizična oseba, ampak pravna. Po vsej verjetnosti gostinec, ker na vratih piše kuhinja. Odložil je tudi zavese in še preostali kovinski material. Kje ima ta človek zavest o čisti naravi,« je bila zgrožena.

Rok Nose

starejši najprej

arhitekt Ja če je pa Golob reku, da je vse v redu, pol je pa vse v redu a ne? Poanta je v tem da nas briga arhitektura, ker Novo mesto je itak zaostala zahojena vas in temu primerno ima tudi arhitekturo. Problem je v tem da je nekdo na pločniku naredil bife in zdaj morajo ljudje hodit po cesti ali it na drugo stran ceste. Kdor pa pride v mestu po delu "še" naokupiranih arkad pa se spotika v tiste čudne robnike in avtomobile gostov velecenjenega "Bifeja na pločniku". To je problem, še večji pa tisti, ki je to dopustil. Da to je problem, samo zamislite si, da bi se jaz naredil blesavega in postavil zajčnik sredi ceste, ker pač tisti del ceste nima najbolj urejenih papirjev... In na koncu nikome ništa.