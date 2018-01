Nadzorni odbor kot »papirnati tiger« vseeno ni všečen nikomur

11.1.2018 | 14:00

Dušan Černe, predsednik NO MO Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Predsednik Nadzornega odbora (NO) Mestne občine Novo mesto Dušan Černe je na tretji letni novinarski konferenci danes predstavil delo lanskega in napovedal plan letošnjega leta. Iz obsežnega poročila na 14 straneh, ki smo ga v celoti dodali k članku spodaj, izhaja, da imajo nadzorniki še vedno težave s pridobivanjem listin pri nadzorovanih javnih zavodih, da se njihova priporočila iz zaključnih poročil ne upoštevajo, da občina kot ustanoviteljica teh zavodov ne ukrepa s pritiski ali menjavo svojih predstavnikov v svetih zavodov in da so, po Černetovih besedah, zgolj »papirnati tiger«. Dodal je, da tako po odzivih nadzorovanih zavodov kot samega občinskega sveta, ki se na sejah seznanja z njihovim delom, »očitno nismo všečni nikomur, kar si razlagamo z našo profesionalnostjo in nepristranskostjo ter neodvisnostjo«.

O posameznih nadzorih NO smo v Dolenjskem listu že večkrat poročali. Černe je danes med drugim izpostavil nadzor v Zdravstvenem domu Novo mesto, pri katerem so v času prejšnjega vodstva direktorice Milene Kramar Zupan ugotovili vrsto nepravilnosti, kar je danes pred novinarji ponazoril kar z devetimi primeri. Svoje zaključno poročilo je NO v vednost poslal tako Računskemu sodišču kot Komisiji za preprečevanje korupcije ter Policiji. »Nikogar nismo ovadili ali prijavili, omenjene organe smo le seznanili z našimi ugotovitvami in oni lahko s svojimi širšimi pooblastili dobijo celostni vpogled v poslovanje ZD na določenih segmentih, če bodo ocenili, da je to potrebno,« je povedal. Računsko sodišče je prejelo tudi njihovo poročilo o poslovanju Anton Podbevšek teatra, saj so nadzorniki zavzeli stališče, da dopisovanje z APT in njegovim svetom zavoda, ki ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti, ni več smiselno.

Težave z nadzorom je NO med drugim imel tudi v Agenciji za šport oz. Zavodu Novo mesto, kot njenemu pravnemu nasledniku, a bodo z njim nadaljevali v letošnjem letu. V letošnji plan dela so med drugim na podlagi anonimne prijave vključili tudi nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu občinskega proračuna za leto 2015, pregledali bodo porabo sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za letu 2015 in 2016, razdeljevanje proračunskega denarja na podlagi javnih pozivov v letu 2016 itd. A Černe je danes dodal, da bodo zaradi letošnjih jesenih lokalnih volitev delo zaključili nekoliko prej, najkasneje novembra.

Ne bo kandidiral za župana



V svojem imenu je še povedal, da se za funkcijo predsednika ali člana NO ne bo več potegoval, hkrati je zavrnil govorice o njegovi županski kandidaturi: »Že ob začetku našega delovanja sem jasno povedal, da nisem politik in me politika ne zanima. Po zadnjih treh letih delovanja NO, ko sem dobil še podrobnejši vpogled v delovanje lokalne politike, sem v to prepričan še bolj.«

M. Martinović

