Končni cilj je zelena, zdrava, aktivna Slovenija za 5-zvezdična doživetja

11.1.2018 | 15:45

Osrednja gostja 3. odrtega foruma inovativnega turizma Eva Štravs Podlogar in moderatorka Lea-Marija Colarič-Jakše (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na tretjem odprtem forumu inovativnega turizma, ki je v Hiši kulinarike in turizma potekal danes, so predstavili vsebino strategije trajnostne rasti slovenskega turizma v obdobju 2017 – 2021. Osrednja gostja foruma Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je poudarila, da je ta strategija, ki jo je potrdila vlada konec lanskega leta, izjemno pomembna za slovenski turizem in vse njegove deležnike.

»Pomembno je, da strategija zelo natančno pove, kaj želimo. Želimo ustvariti več dodane vrednosti s svojimi turističnimi produkti, želimo štiri milijarde priliva iz naslova izvoza potovanj, definirali smo štiri regije, destinacije, s katerimi se predstavlja Slovenija. Želimo poudariti, kako pomembni so kadri v turizmu, kako pomembna je lastniška struktura, zato ta strategija vključuje šest politik in kar 75 ukrepov,« je dejala.

Dodala je, da se je v fazi sprejemanja strategije pokazalo, da je slovenski turizem enoten in da vemo, da je naš končni cilj zelena, zdrava, aktivna država za 5-zvezdična doživetja. »Do tega cilja pa lahko pridemo samo z dobrim skupnim povezanim in kakovostnim delom. Ljudje smo izredno pomemben del te kakovosti bazičnih poklicev, turizem je storitvena dejavnost. Samo skupaj nam bo uspelo pripeljati še več gostov v Slovenijo, zadovoljnih gostov, ki bodo zato pripravljeni plačati več, ki bodo odkrivali našo lepo deželo, naravno in kulturno dediščino ter se seveda tudi vračali.«

Odprti forum sta pripravili Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma ter sodi pod okrilje Mednarodne akademije za inovativni turizem, ki jo ustanavljata omenjeni izobraževalni ustanovi. »Akademija služi soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Strateške usmeritve akademije se nanašajo na takojšnje soustvarjanje vsebin dinamičnosti, odličnosti in kakovosti na področju animacije za mlade generacije, turistične ponudnike in goste na destinaciji ter zadovoljstva s kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva na urejeni prometni in turistični infrastrukturi,« je med drugim izpostavila moderatorka foruma Lea-Marija Colarič-Jakše.

Kot že rečeno je bil to tretji odprti forum, prvi je nosil naslov V turizmu lahko doživite svoje sanje, osrednja tema drugega pa je bila trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in regionalnem prostoru.

M. Ž.

Galerija































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 10m nazaj Oceni abecedarij čudno, čudno, toliko mladih se nastavlja slikanju, pa govorijo o končnem cilju...kaj naj rečem jaz v tretji četrtini svojega prvega stoletja življenja...ma ljudje božji, ura teče naprej, vsak dan je kaj novega...tako s posiljevanjem o tobožem nekem končnem cilju nima smisla...to je kvečjemu za rumeni tisk.... Preglej samo prijavljene komentatorje