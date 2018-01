Prestregli 18 avtomatskih pušk, dve pištoli, lovsko puško, nabojnike in naboje

11.1.2018 | 16:40

Na novinarski konferenci so sodelovali: Robi Ribič iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, France Božičnik iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in Milan Kelher, direktor Finančnega urada Novo mesto. (Foto: J. A.)

Obrežje - "Sodelavci mobilnega oddelka Finančnega urada Novo mesto so 19. decembra opravljali poostren finančni nadzor na mejnem prehodu Obrežje in v enoprostorcu bosanskih registrskih oznak našli večjo količino orožja," je na današnji novinarski konferenci na Postaji mejne policije Obrežje uvodoma povedal Milan Kelher, direktor Finančnega urada Novo mesto. Na vprašanje, zakaj so se odločili za temeljit pregled točno tega avtomobila, se je Kelher diplomatsko izvil z odgovorom, da so sodelavci, ki opravljajo tovrstne kontrole, izobraženi in izkušeni ter da dobro poznajo taktike tihotapcev.

Pri pregledu podvozja omenjenega vozila so posumili, da bi avtomobil lahko imel poseben prirejen prostor, kar se je potrdilo, saj so ga odkrili med prvima dvema sedežema. Potem je postopek prevzela policija.

GROZI MU DO 10 LET ZAPORA

France Božičnik iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto je pojasnil, da so pri 21-letniku našli 18 avtomatskih pušk, dve pištoli, eno lovsko puško, 37 nabojnikov za avtomatsko puško in okoli 700 nabojev različnih kalibrov.

"Tržna vrednost tega orožja v Evropi je okoli 10-krat višja od nabavne na Balkanu," je dodal Božičnik in omenil, da je sodnik krškega okrožnega sodišča za 21-letnika, državljana Bosne in Hercegovine, odredil pripor. Predvidena kazen za tovrstno kaznivo dejanje je od enega do 10 let zapora. Je pa ob tem poudaril, da je krško okrožno sodišče, ki mu bo zadeva pripadla, znano po visokih kaznih, zato predvideva, da bodo osumljencu dosodili od tri do pet let zapora.

Mejni prehod Obrežje (Foto: J. A.)

Sicer so v tem primeru zasegli tudi avtomobil, dokumente vozila in dva mobilna telefona.

Na omenjenem mejnem prehodu vsako leto zabeležijo dva do tri večje zasege orožja in glede na tip tega orožja Božičnik ocenjuje, da le-to izvira še iz vojnih delovanj na območju Balkana.

V zadnjih 15 letih so na mejnem prehodu Obrežje, ki ga letno prečka okoli 15 milijonov ljudi, zasegli že precej orožja (pušk, avtomatskih pušk, mitraljezov, plastičnega eksploziva ...), pa tudi več kot 950 kilogramov prepovedane droge, od tega 450 kilogramov heroina in več kot 400 kilogramov marihuane.

Robi Ribič iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave je izpostavil, da je orožje, ki v zahodno Evropo pride z območja Balkana, zanimivo za organizirane kriminalne združbe, saj ga potrebujejo za izvajanje kaznivih dejanj.

Novinarsko konferenco je vodila predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenka Drenik. (Foto: J. A.)

Po njegovi oceni je bila nabavna vrednost zaseženega orožja v tem primeru od pet do osem tisoč evrov, na končni destinaciji pa bi bila lahko njegova vrednost tudi 10-krat višja.

"To pomeni, da je zaslužek velik. Hkrati je v državah EU ogromno diaspore z območja zahodnega Balkana, kar pomeni dobre povezave z organiziranim kriminalom in velike količine tedenskih migracij," je še rekel Ribič in pohvali dobro sodelovanje s finančno upravo pa tudi z varnostnimi organi drugih držav.

STATISTIKA ZASEŽENEGA OROŽJA

Na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti med letoma 2013 in 2017 našli in zasegli prepovedano orožje v sedmih primerih. V letu 2013 so med prtljago na avtobusu našli in zasegli dve avtomatski puški, devet pištol, protipehotno mino in več nabojev. V letu 2013 so obravnavali tri primere - na avtobusih so našli pet pištol in naboje, v osebnem avtomobilu pa avtomatsko puško, ročno bombo, puškomitraljez, nabojnike in naboje. V letu 2015 so v enem izmed osebnih avtomobilov odkrili dve avtomatski puški, pištolo in naboje, v drugem pa šest bomb ter naboje. V kombiniranem vozilu so našli in zasegli še dva raketometa ter plastični eksploziv.

