Pogajanja uspešna, stavka preklicana

11.1.2018 | 20:50

Novo mesto - Zaposleni v Domu starejših občanov Novo mesto, ki so v sredo dopoldne začeli s stavko, da bi si zagotovili plačilo dela za praznične dni, znova normalno delajo. Stavkovni odbor je namreč po popoldanskih pogajanjih preklical stavko. Obe strani sta pri pogajanjih nekoliko popustili.

Zvonko Vukadinovič, sicer predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in predsednik stavkovnega odbora, je za STA dejal, da so pri pogajanjih dosegli svojo glavno zahtevo glede plačila dela na praznične dni, zadovoljni pa so tudi pri izpolnitvi drugih zahtev. Odstopa direktorice DSO Milene Dular ne zahtevajo več. Z vodstvom so podpisali tudi stavkovni sporazum in stavko že danes preklicali. V Domu starejših občanov Novo mesto delo tako že poteka po utečenih tirnicah, je še povedal Vukadinovič.

Do premika pri pogajanjih je prišlo na izredni seji sveta zavoda včeraj popoldne, na kateri so direktorici Mileni Dular, ki je pred tem trdila, da pri delovanju zavoda upoštevajo vsa zakonska določila, predlagali, naj stavkajočim ugodi pri zahtevi plačila dela na praznične dni.

S. G.