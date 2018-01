V trku dva poškodovana

12.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 7.36 uri sta pri Malem Ločniku na cesti relacije Ljubljana-Ribnica, v občini Velike Lašče, trčili osebni vozili. Dve osebi sta se poškodovali. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in razlite motorne tekočine posuli z absorbentom. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli poškodovani osebi.

Očistili cesto

Včeraj ob 14.08 uri so bile na cesti Gaber—Vrčice, občina Semič, razlite motorne tekočine. Gasilci PGD Črnomelj in dežurni delavec cestnega podjetja so očistili okoli 2 kilometra cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VLEČNICA;

- 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Šutna.

M. K.