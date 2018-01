Lepa prednost pred povratno tekmo

12.1.2018 | 08:30

Žiga Dimec je bil s triindvajsetimi točkami prvi strelec tekme. (Foto: R.N., arhiv DL)

Novo mesto, Laško - Košarkarji Krke so na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar v gosteh premagali Laščane s 86:72. Krkaši so blesteli predvsem v zadnji četrtini, ko so z delnim izidom 13:0 povedli kar s petnajstimi točkami prednosti (78:63).

Srečanje je bilo v prvih treh četrtinah precej izenačeno, saj si nobena ekipa ni uspela priboriti otiplivejše prednosti. Ob polčasu so za točko (40:39) vodili košarkarji Laškega, ki pa so na začetku zadnje četrtine doživeli strelski post, saj v treh minutah in pol niso dosegli niti točke. Na drugi strani so se Novomeščani razigrali v napadu, blestel je predvsem reprezentančni center Žiga Dimec, ki je na koncu dosegel kar 23 točk. Krka je tako v odličnem položaju pred povratno tekmo.

»Prvi polčas četrtfinala smo uspešno oddelali. V drugem polčasu smo prišli do lepe prednosti, a bomo morali biti tudi na povratni tekmi ves čas zbrani in ne razmišljati o rezultatu, če hočemo napredovati na zaključni turnir,« je poudaril trener Krke Simon Petrov.

Povratna tekma bo v četrtek, 18. januarja, ob 19. uri v Novem mestu.

Pokal Spar, četrtfinale:

ZLATOROG : KRKA

72:86 (17:21, 23:18, 20:24, 9:21)

Barič 18, Kusovac 17, Popović in Miljković po 11; Dimec 23, Kovačević 16, Đapa 12, Jošilo 11.

R. N.