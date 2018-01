150 let smrti škofa Barage

12.1.2018 | 10:30

Škof Friderik Irenej Baraga

Trebnje - Letos se spominjamo 150-letnice smrti velikega Slovenca, misijonarja, škofa Friderika Ireneje Barage, rojenega v Mali vasi pri Dobrniču. V tem letu se bo zvrstilo kar nekaj spominskih dogodkov, ki bodo obenem tudi priložnost za priprošnjo in molitev, da bi bil postopek za razglasitev za blaženega in svetnika čim prej končan.

Prvi dogodek ob letošnjem jubileju se obeta že jutri, v soboto, 13. januarja, ko bo v okviru Baragovih dni ob 10. uri v župnijski cerkvi v Trebnjem slovesno somaševanje škofov in duhovnikov z molitvijo za beatifikacijo (to je proglasitev za blaženega in prvi korak v postopku razglasitve neke osebe za svetnika katoliške Cerkve). Sodelovali bodo trikraljevski koledniki iz celotne novomeške škofije. Po maši bo v cerkvi priložnostna akademija in poseben program za kolednike.

Vse letošnje leto bo v Baragovi galeriji v Trebnjem na ogled razstava o Baragovem življenju, obeta pa se tudi razstava Baragovih dokumentov, knjig in predmetov ter razstava čipk na temo Barage. Tudi Baragovo rojstno hišo v Mali vasi pri Dobrniču si je mogoče ogledati vse leto (vnaprej se je treba dogovoriti z lastniki hiše, družino Lah (040-645-230) , lahko pa tudi za vodstvo z Marjetko Uhan).

Baragi bo posvečen letošnji Oratorij Slovenija 2018 za otroke v poletnih počitniških mesecih.

Založba Družina pripravlja brošuro, ponatis slikanice, podobe Barage, podobice z molitvijo in spominke.

L. Markelj