V novo sezono brez večjih sprememb, a vseeno ambiciozno

12.1.2018 | 11:10

Kolesarji Adrie Mobil so del zimskih priprav že opravili v Poreču, v moštvu sta dva novinca. (Foto: KK Adria Mobil)

Foto: arhiv KK Adria Mobil

Novo mesto - Kolesarji Adrie Mobil se že pripravljajo na novo sezono. Iz kluba so danes sporočili, da ekipa ni doživela velikih sprememb za sezono 2018, a zimske priprave vseeno potekajo v duhu ambicioznih ciljev. Kolesarji in vodstvo kluba so polni energije pred novo sezono, katere vrhunec bo zagotovo dirka Po Sloveniji, v rdeče-belem dresu članskega moštva pa boste videli dva nova kolesarja.

Aljaž Jarc je že sedaj vozil v mlajših klubskih selekcijah, odslej bo del članske kontinentalne ekipe. Učenje se zdaj pravzaprav šele začenja, a v družbi kolesarjev, kot so Radoslav Rogina, Jure Golčer in Grega Gazvoda se bo hitro naučil vsega kar rabi za najtežje dirke na svetu, so zapisali v klubskem sporočilu za javnost. Popoln novinec v Novem mestu pa je Saad Alsaadi iz Bahraina, ki v Adrio Mobil prestopa iz ekipe VIB Bikes. 185 cm visoki kolesar je prav tako na začetku svoje profesionalne kariere, z ekipo pa ga družijo visoke ambicije.

Za Adrio Mobil bodo v novi sezoni poleg omenjenih vozili še Jon Božič, Gašper Katrašnik, Žiga Horvat, Žiga Grošelj, Dušan Rajović in Gorazd Per. Vodenje ekipe je, kot smo že poročali, s sezono 2018 prevzel Srečko Glivar. Prav posebna sezona pa čaka Mariborčana Jureta Golčerja, v preteklosti tudi že zmagovalca dirke Po Sloveniji in večkratnega reprezentanta, ki je pri svojih 40-ih letih napovedal svojo tekmovalno upokojitev.

Najmlajši komaj čaka prve dirke

"Z novim letom sem postal del članske ekipe Adrie Mobil in to me zelo veseli. V novembru smo že opravili prve spoznavne priprave in s fanti smo se takoj ujeli," pravi novinec v članski ekipi Aljaž Jarc in dodaja: "Ekipa je starostno zelo raznolika, sam sem najmlajši in lahko iz izkušenj svojih starejših sotekmovalcev odnesem veliko novega znanja. V ekipi se že čuti veliko motivacije za novo sezono in komaj čakam, da začnemo s prvimi dirkami, kjer bo moj cilj pomagati ekipi in nabirati nove izkušnje z dirk. Te bodo zame letos nekaj novega, ampak se novih izzivov ne bojim."

Saad Alsaadi pa je v izjavi za javnost med drugim priznal, da je - v želji, da postane profesionalni kolesar - ekipa Adrie Mobil zanj odlična odskočna deska na tej poti. "Ekipa je zelo dobra in ob njeni pomoči bom lažje postal prvi bahrajnski profesionalni cestni kolesar in svojo državo bom lahko predstavljal na največjih dirkah. Ekipi bom pomagal do dobrih rezultatov in visoke klubske uvrstitve, seveda pa si tudi zase želim najboljše možne rezultate. Zagotovo je pred menoj zanimivo leto!"

Kaj o pričakovanjih in ciljih nove sezone meni športni direktor Srečko Glivar, pa boste lahko prebrali v prihodnji številki Dolenjskega lista.

S. G.