Gasilski strokovni časopis praznuje 120-letnico izhajanja

12.1.2018 | 13:00

Metlika - V Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki so odprli občasno razstavo, ki je posvečena 120-letnici izhajanja gasilskega strokovnega glasila Gasilec. Odprtja so se udeležili tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Jože Derling, poveljnik GZS Franci Petek in v.d. predsednika GZS Janko Cerkvenik, ki je razstavo tudi odprl.

Gasilec, ki je v 120 letih izhajanja dvakrat spremenil ime, velja poleg Planinskega vestnika in Čebelarja za enega izmed treh najstarejših v Sloveniji. O zgodovini revije Gasilec so veliko povedali že na svečanosti, ki je bila konec lanskega novembra v Dobrepolju. Delček zgodovine, o kateri je v Metliki govorila kustosinja v Slovenskem gasilskem muzeju Petra Planinc, pa je predstavljeno na tokratni razstavi.

Gasilec je prejel precej priznanj in odlikovanj. Prvi urednik glasila, ki je sprva izhajalo kot časopis, je bil nadučitelj na Igu Fran Ksaver Trošt, ki je v prvi številki – izšla je 6. februarja 1897 – zapisal: »List izhaja zaradi vas in naše skupne stvari, podpirajte ga pridno s stvarnimi dopisi o gasilskih zadevah, drugih vprašanj pa se izogibajte, ker ni zanje v njem prostora.« Kljub mnogim spremembam večino tega poslanstva revija opravlja še danes.

Cerkvenik je v svojem govoru poudaril, da bo najpomembnejši dogodek v letošnjem letu 17. kongres slovenskih gasilcev na Ptuju. Z mislimi pa so gasilci že pri 150-letnici gasilstva na Slovenskem, ki mu je zibelka leta 1869 stekla prav v Metliki.

Odprtje občasne razstave je popestrila klarinetistka Hana Rus, ki jo je na klaviaturah spremljal Andrej Kunič.

