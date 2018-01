Dedka Mraza za božič vrgli iz skladišča

12.1.2018 | 12:00

Delavci Komunale so morali na deponijo odpeljati kar tri velike kontejnerje blaga, ki ga je Mojca dobila v humanitarne namene in po selitvi v plesnivo in nezaščiteno stavbo ne bi bilo več uporabno.

Blizu 100 prostovoljcev vsako leto v štirih urah pripravi 5000 daril za predšolske otroke.

Za polovico manjše skladišče od starega, kjer sedaj skupaj domujejo Mojčino humanitarno ter drugo blago in rabljene stvari vrtca Kekec in MO Novo mesto.

Novo mesto - Društvo prijateljev mladine Mojca je tik po zaključenem decembrskem obdarovanju pet tisoč otrok v sedmih dolenjskih občinah med božično-novoletnimi prazniki prejelo obvestilo Mestne občine Novo mesto, nalepljeno na vrata njihove pisarne na Rozmanovi ter skladišča v Drgančevju, da morajo do 28. decembra skladišče izprazniti. Iz dopisa župana Gregorja Macedonija izhaja, da društvo z občino ni imelo najemne pogodbe in da bodo njihovo 300 kvadratnih metrov veliko skladišče za najemnino oddali Fursu za skladiščenje zaseženih predmetov.

»Šokiran sem in povsem brez besed,« je zadevo za Dolenjski list komentiral Janez Pavlin, ki dedka Mraza skupaj s stotinami prostovoljcev prireja že 48 let. Na dopis so se v društvu odzvali s pozivom odgovornim na občini, da jim je skladišče dodelila občina in ga nujno potrebujejo, ter da ne držijo njihove trditve, da ga uporabljajo zgolj nekaj mesecev na leto. Iz dokumentacije društva je razvidno, da so bili v lanskem letu v skladišču vse mesece, skupaj 96 dni in, ker je bilo navadno v njem več prostovoljcev, so v skladišču skupaj opravili 3000 ur.

Društvo je pridobilo status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu tudi zaradi skladišča. V Drgančevju je namreč hranilo številne donacije, pa opremo za njihov Mojčin pustni karneval, tudi za Tabor mladih, ki ga imajo v Dolenjskih Toplicah itd. Opreme naj bi bilo za 200 kubičnih metrov, a po Pavlinovih besedah je vodstvo občine na njihove prošnje po ohranitvi skladišča ostalo gluho.

Na dan selitve konec decembra so pred skladiščem srečali delavce Trate, ki bi jih v vsakem primeru izselili, zato so se odločili za izpraznitev, stvari so osem ur vozili v drugo tamkajšnje skladišče, ki pa je po zagotovilih društva neprimerno. »Kar nekaj stvari smo morali nemudoma zavreči, med drugim 60 jogijev, saj je novo oz. drugo skladišče vlažno, smrdi po zatohlem in ni bilo vzdrževano. Še huje pa je, da imata občina in vrtec Kekec tam polovico skladišča zasedenega z odsluženimi stvarmi. Čeprav so zagotovili, da bo Mojca takoj prve dni po novem letu dobila ključe, jih danes, ko teče že tretji teden od izselitve, še vedno nimamo. Če želimo do svojih stvari sedaj, ko že pripravljamo Mojčin pustni karneval, moramo po občini iskati osebo s ključem, ki bi naše delavce spremljala pri delu in zaklenila objekt. Ne razumem, res ne razumem, da se ne zavedajo, da smo pred tem, da prenehamo z eno največjih prostovoljnih akcij s tako dolgo tradicijo, na katero so vsi župani ostalih občin ponosni, le novomeškemu očitno ni mar. Upam, da to ni bil naš zadnji dedek Mraz in Miklavž,« še dodaja Pavlin. Tudi nadomestni prostori v knjižnici, ki jih ponuja občina, so po njihovem neustrezni in premajhni, težava pa je tudi v dostopu, saj med obdarovanjem k njim prihaja in odhaja več kamionov na dan.

»Selili smo se vsaj že dvanajstkrat. Bili smo v prostorih naše župnije, v stari upravni enoti, trgovini La Scarpa, vsepovsod je bil prostor neogrevan. Zadnjih osem let smo uporabljali to skladišče v Drgančevju 16, ki je prav tako imelo le elektriko, kjer smo pa skrbno gospodarili, saj mesečno za elektriko nikoli nismo plačali več kot 10 evrov. Prostor in okolico smo vzdrževali kot dobri gospodarji. Zdaj se izgovarjajo na pogodbo, so pa vsi veseli, da bodo od Fursa vsak mesec prejeli samo 800 evrov najemnine. Mojca pa samo v decembru s svojim načinom dela in prostovoljci prihrani več kot 600.000 evrov, kar je razvidno iz zahvale, ki smo jo v tem času razposlali skoraj 300 donatorjem in blizu 500 prostovoljcem. Res ne razumem županove odločitve, mi take prostore potrebujemo, saj se decembra tam zbere več sto ljudi, ki v enem dnevu sestavijo pet tisoč daril,« je še povedal prvi mož društva.

Podrobneje o tem, zakaj občina od društva zahteva izpraznitev prav tega skladišča v Drgančevju in kako bodo zadeve reševali v Mojci, pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović, vir fotografij: Miki Pavlin, DPM Mojca

novejši najprej Komentarji (5) 7h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Crkjenamacka MONM da li spavate mirno? 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni freud To kar se dogaja v Nm , je najslabša možna grozljivka. Nekaterim se je popolnoma odpulilo in bi bila potrebna hitra intervencija dežurne zdravstvene s prisilnimi jopiči,to je pa resnično že bolano do amena. 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Ljubica Po celoletnem trudu in še zlasti po res fizično utrujajočem decembru, ko so naredili vse za radost otrok, so morali še na vrat na nos prazniti skladišče. A je v Novem mestu še komu kaj jasno? Je potrebno res vse, kar je dobrega za ljudi, uničiti? 2h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Pavlinov pravni red A sem prav prebral, da Pavlin ni imel pogodbe? Dandanes si vsi predstavljajo, da jim vse pripada. Sem zadnjič bral, da so nadzorniki župana nabijali, ker ima v občinskih prostorih najemnike brez pogodbe. Kot kaže je v tem Podgurju res težko red delat. Pavlinov kulerični odnos pa tudi vsi poznamo. Res naredi kar nekaj prireditev in včasih tudi kakšno pametno darilo razdeli poleg kitajske plastike, ki polni naše smetnjake, ampak to mu ne daje pravice da mu vse in povsod pripada. 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Dirty old town Daj ti pravni red ne sračkaj tu. Od Macedonije društva tista, ki imajo priključen pralni stroj, kateri pere njeno umazano perilo, ji ne plačajo nič, če se že sklicuješ na poročilo NO. Tisti pa ki delajo družbene koristne zadeve, več let jih Macedonija na cesto meče tako, da se sklicuje na pravni red in DVOJNA MERILA ki jih interpretira kakor to njej paše in ima od tegakoristi . Ta ženska je popolnoma brez občutka do živih bitij, verjetno tudi najbližjih. Navkljub svojem prelepem žametnem glasu sprošča veliko količino hudobne energije okoli sebe .Verjamem, da bo dobila za to kar počne, tisto kar ji pripada. G. Bog vse vidi -tudi njo.