Besede prevaja v podobe s filigransko natančnostjo

12.1.2018 | 14:00

Z leve: umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe in ilustratorka Hana Stupice (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeška Galerija Krka je sinoči kot prvo v letošnjem letu v goste povabila mlado slovensko ilustratorko in oblikovalko Hano Stupica. Ilustracija ji je bila pravzaprav že položena v zibko, čeprav, kot je dejala, v otroških letih ni želela biti ilustratorka. Je predstavnica tretje generacije umetniške družine Stupica; babica Marlenka je zaznamovala slovensko povojno ilustracijo, dedek Gabriel je utemeljeval modernistično slikarstvo, ena najbolj priljubljenih slovenskih ilustratork je bila njena žal že pokojna mama Marija Lucija Stupica.

Hana Stupica

Hana Stupica se je, kot je zapisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, ki je včeraj z avtorico tudi spregovorila o njenem delu, prevajanja besed v podobe lotila s filigransko natančnostjo in pretanjenim posluhom za barve. Že za svojo prvo slikanico Rokavička, izdano pri Mladinski knjigi leta 2014, ki je predstavljala tudi njeno diplomsko delo, je na bienalu slovenske ilustracije kot najmlajša dobitnica prejela nagrado Hinka Smrekarja, ki jo ponavadi dobijo že uveljavljeni ilustratorji, leto kasneje je bila nominirana za Levstikovo nagrado in za nagrado izvirna slovenska slikanica.

Vedno je rada risala in riše živali, čim bolj nenavadne so, tem bolj so ji pisane na kožo in toliko raje jih upodablja, tako je nastal tudi Mandril pa Ježevec, Herr Frosch… Podobe njenih živalic krasijo tiske, majice, prevleke za blazine, ovitke za mobilne telefone, ki so naprodaj na različnih specializiranih portalih, natisnjeni so tudi na otroških puloverjih, pred kratkim se je lotila tudi poslikave na krožnike.

Dve ilustraciji iz knjige Schönwerthove pravljice

Hana Stupica, ki živi in ustvarja v Ljubljani, se pred očmi javnosti ne skriva v ateljeju, svoj ustvarjalni proces deli na spletnih straneh, blogih in družbenih omrežjih. »Če te danes na internetu ni, se zdi kot da te ni oz. da ne obstajaš,« pravi umetnica. Svoje ilustracija objavlja tudi v revijah za najmlajše Ciciban in Cicido, lani je na 26. Slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu prejela posebno priznanje za najboljšo ilustracijo, pri založbi Miš pa je izšla knjiga Schönwerthove pravljice z njenimi ilustracijami. Zdaj pripravlja lutkovno predstavo in slikanico Zajčkova hišica, ki so je jo lotila skupaj z ljubljanskim lutkovnim gledališčem in Mladinsko knjigo.

Razstava, njeno odprtje sta z nastopom pospremila klarinetist Tadej Kenig in pianist Miha Haas, bo na ogled do 2. februarja.

M. Ž.

