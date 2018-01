Veber in Žnidaršič z Združeno levico odločno na volitve

12.1.2018 | 13:30

Fotomontaža: arhiv DL

Trebnje, Ljubljana - Nepovezani poslanec Janko Veber, ki je pred dnevi izstopil iz stranke Socialnih demokratov, je v sredo s predsednikom stranke Združena levica – Demokratična stranka dela (ZL-DSD) Francem Žnidaršičem in predstavnikom četrte skupine nekdanje ZL Simonom Brežanom podpisal dogovor o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah. Na njih se bodo kot koalicija Združena levica (gre za delovno ime, ki ga lahko po razpisu volitev še spremenijo) prizadevali za vrnitev države ljudem.

Žnidaršič je med drugim dejal, da Veber, ki se jim je pridružil, v celoti sledi programskim usmeritvam stranke ZL-DSD in zastopa usmeritve, ki so v korist ljudstva. Tudi po Vebrovih besedah želijo doseči, da ne bodo nikogar pustili za seboj ter povrnili Sloveniji dostojanstvo. Tako nameravajo zaščiti državno premoženje in s tem tudi mladim generacijam omogočiti dostojno življenje. "Samo sloga je pot, ki narodu lahko omogoči, da ustvari uspešno zgodbo v prihodnosti," je dodal.

Glede morebitnega povolilnega sodelovanja s strankama SD ali Levica pa je Žnidaršič po poročanju STA pojasnil, da bi bila koalicija s SD zelo vprašljiva, saj ta stranka podpira "tisto, česar sami ne bi nikoli". Načeloma pa ne vidi ovir za sodelovanje z Levico, če bi imeli enake programske usmeritve.

S. G.