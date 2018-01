Bogovič: Slovenski šolski sistem potrebuje reformo; Tomc: arbitraža se naj umakne iz javnega polemiziranja

12.1.2018 | 18:30

Evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič sta na dopoldanskem srečanju z novinarji, ki se ga je udeležila tudi direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, največ pozornosti namenila zaposlovanju mladih.

Tomčeva je predstavila njeno poročilo o uspešnosti izvajanja sheme za mlade, projekta Evropske unije za zaposlovanje mladih, o katerem bo Evropski parlament glasoval na plenarnem zasedanju naslednji teden. »Ker je bila pred leti brezposelnost med mladimi velik problem povsod po Evropi, je nastala pobuda za zaposlovanje mladih. Gre za sklad, ki ima na voljo osem milijard evrov, kar je približno malo manj kot znaša letni slovenski proračun, in ki naj bi bili porabljeni do leta 2020. Ugotovili smo, da je bilo pri učinkovitosti porabe pridobljenega denarja tudi nekaj nepravilnosti, morda malo premalo enotnih meril in malo premalo idej, katere programe je potrebno v posameznih državah izpeljati, da bodo bolj pomagali pri reševanju brezposelnosti. Ne glede na začetniške pomanjkljivosti, je sporočilo pozitivno in dobro, ta denar je resnično koristil državam, da so se lahko soočale z največjimi težavami na trgu dela in pomagale številnim brezposelnim mladim, ki so na ta način dobili delo,« je povedala.

Slovenija je na razpisu dobila devet milijonov evrov, kar, kot je dejala, ni malo, jo pa žalosti, da bilo to najmanj od vseh držav članic, ki so prejele denar. Dodala je, da je denar še vedno na voljo, tako da ima Slovenija priložnost pripeljati še kaj evropskih sredstev. »Seveda je za to odgovorno ministrstvo za delo, ki mora prijaviti te potrebe in predstaviti tudi programe,« je poudarila in zadovoljna pridala, da je bilo nadaljevanja sklada tudi po letu 2020 že odobreno.

Bogovič je govoril o projektu Zavezništvo za mlade v Sloveniji, njegovi iniciativi, ki obravnava dualni sistem izobraževanja, vajeništvo s ciljem, da se na osnovi tesnejšega povezovanja gospodarstva, obrtništva, šolstva in lokalnih skupnosti spodbuja in zagotavlja večjo zaposlenost mladih. »V Sloveniji je zelo težko z idejami prepričati ljudi, zato smo v okolju, kjer se počutim domačega in kjer smo tudi vsi deležniki sedli, za mizo začeli z zavezništvom za mlade v Posavju, s poudarkom v Krškem. Tako da sedaj poteka vpis za vajeništvo za strojne poklice v srednji tehnični šoli, prav tako skupaj s Hrvaško in Srbijo izvajamo program Erazmus+, ki je podprt s skoraj 270 tisoč evri evropskega denarja, da pridemo nazaj do mojstrstva. V krške osnovne šole smo uvedli robotiko, preko študentskega dela je občina podprla delo mladih…« je naštel.

Meni, da slovensko šolstvo potrebuje reformo. »Ugotovitev Evropske unije je, da je za razvoj gospodarstva bistvena povezanost šolskega sistema in gospodarstva. Pri nas je na tem področju veliko razhajanje, od osnovne napake, da imamo skoraj 80 odst. mladih, ki gredo študirati, 42 odst. jih študij uspešno zaključi in med temi je zgolj 11. odst. tistih, ki zaključijo tehnično stroko,« je poudaril.

Po nepotrebnem se neti slaba volja

RomanaTomc se je o eni najbolj vročih domačih tem – arbitraži, odločila, da o njej ne bo veliko govorila, saj meni, da bi morala naša in hrvaška vlada v tem trenutku umiriti stvari, ki so šle predaleč. »Začela se je tudi medijska 'vojna', obtoževanje vsevprek. S tem se po nepotrebnem neti slaba volja, da ne rečem sovraštvo ljudi na eni in na drugi strani. Mnogi pravzaprav tudi ne vedo, za kaj gre ter samo povzemajo in sprejemajo tisto, kar prenašajo mediji,« je menila. Po njenem bi se morala tema takoj umakniti iz javnega polemiziranja, »da slovenska diplomacija, ki se v preteklih mesecih ni najbolj izkazala in odrezala, na čelu tudi z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem opravi svoje delo, da se gre tiho diplomacijo, se pogovarja in skuša najti rešitev, ki bo najboljša za Slovenijo. Mislim, da je Hrvaška tudi pripravljena na to, moramo najti izhod iz te pat pozicije«.

Bogovič je ob tem pridal, da glede arbitraže deli njeno mnenje, v nadaljevanju pa v nekaj besedah še orisal koncept Pametnih vasi, o katerih bo tekla beseda na današnji okrogli mizi v Metliki, o kateri bomo podrobneje poročali.

M. Ž.

