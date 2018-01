V vojaških helikopterjih tudi dojenčki

12.1.2018 | 17:35

Današnji slovesni postroj v čast dneva vojaškega letalstva

Slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja Katič

Cerklje ob Krki - S slovesnim postrojem pripadnikov in pripadnic 15. polka vojaškega letalstva so danes v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva. Zbrane sta nagovorila poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Bojan Brecelj in slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja Katič.

Po besedah ministrice so helikopterji iz sestave 15. polka letalstva slovenske vojske lani približno tretjino svojih letov opravili za potrebe civilnega prebivalstva. Dežurne helikopterske posadke so v letu 2017 opravile skupno 472 intervencij. Pri tem so prepeljale 488 poškodovanih ali obolelih in več kot 1.000 reševalcev. V pomoči ob gašenju so na požarišča odvrgle skoraj pol milijona litrov vode. Posadka falcona je lani prepeljala dvanajst organov za presaditev, od marca 2015, odkar vojska sodeluje s Slovenija-transplantom skupno že trideset. Ker so primerno opremili helikopterje, so lahko lani prepeljali tudi 19 dojenčkov v inkubatorjih, od teh enega iz tujine.

Ministrica je opozorila na lanske velike težave z zagotavljanjem posadk zaradi pretečenih licenc pilotom. V nekem obdobju je po njenih besedah šest posadk opravljalo delo, ki bi ga sicer opravljalo šestnajst posadk.

Letalcem je zaradi požrtvovalnosti, s katero so opravili omenjeno delo, ministrica izrekla pohvalne besede.

»Naši pripadniki so bili bolj obremenjeni, a tisti, ki so nas potrebovali, niso občutili naših težav z zagotavljanjem posadk,« je v odzivu na novinarsko vprašanje povedal poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Bojan Brecelj.

Na današnji slovesnosti, ki sta ji prisostvovala načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmojar Andrej Osterman in poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek, so letalci sprejeli v svoje vrste najmlajšega pilota Slovenske vojske Žigo Štekoviča, ki mu je polkovnik Brecelj podelil znak pilota – letalska krilca.

Prav tako so na današnji slovesnosti podelili znake 153 letalskotehnične eskadrilje štirim letalskim inženirjem in šestim letalskim tehnikom, ki so zaključili usposabljanje za pridobitev licence.

Na slovesnosti so nastopili mladinski pevski zbor Osnovne šole Cerklje ob Krki, pevka Lea Sirk in kvintet orkestra Slovenske vojske.

M. L.

Galerija