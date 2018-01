Odziv MO Novo mesto na prispevek "Dedka Mraza za božič vrgli iz skladišča"

12.1.2018 | 21:30

Foto: S.G., arhiv DL

Novo mesto - Na naš članek o Društvu prijateljev mladine Mojca, ki je moralo med božično - novoletnimi prazniki izprazniti prostore skladišča v Drgančevju, saj je to od njih zahtevala MO Novo mesto, so se zvečer odzvali tudi na rotovžu.

"Pri pregledu pogodb o brezplačni uporabi nepremičnin smo ugotovili, da DPM Mojca Novo mesto že več let brez ustrezne pravne podlage uporablja občinsko skladišče v Drgančevju. Prav tako je bilo ob pregledu dejanske rabe teh prostorov pred dvema letoma ugotovljeno, da društvo za izvajanje programa obdaritve otrok skladišče potrebuje zgolj nekaj mesecev v letu (za kar naj bi prostor tudi uporabljali)," je v sporočilu za javnost zapisala vodja županovega kabineta Meta Retar, ki je med drugim dodala, da je Nadzorni odbor MO Novo mesto v novembru opravil nadzor najemnih pogodb za nepremičnine, in pri tem še posebej izpostavil nekaj nepremičnin v Drgančevju. Med drugim tudi omenjene prostore.

"Hkrati smo bili soočeni s pobudo Ministrstva za javno upravo, da jim na območju Novega mesta omogočimo ustrezne prostore za izvajanje njihovih programov. Nepremičnina v Drgančevju je v celoti ustrezala pričakovanjem in zahtevam sedanjega najemnika," so sporočili z rotovža.

Dodali so, da je bilo društvo Mojca seznanjeno s tem, da bodo prostore v Drgančevju ustrezno premoženjsko-pravno uredili. V zadnjih dveh letih pa ni pristalo niti na več ponujenih nadomestnih prostorov niti ni predlagalo kakšne alternativne rešitve, saj so skupaj ugotavljali, da je več zainteresiranih najemnikov, ki bi tako veliko skladiščne prostore uporabljali bolj optimalno.

"Kljub temu smo pred selitvijo društvu zagotovili dovolj časa, da izpelje vse decembrske programe, za prihodnje leto pa jim za te namene ponudili primerne prostore v okviru Knjižnice Mirana Jarca. Prav tako smo jim za hrambo predmetov, ki so se v času selitve še nahajali v skladišču in niso bili vezani na obdarovanje otrok, temveč je šlo v večini za prazne škatle in dotrajane ostanke daril iz preteklih let, dodatno, brezplačno zagotovili začasne nadomestne prostore v neposredni bližini. Ob tem smo poskrbeli tudi za čiščenje teh prostorov in zagotovili pet delavcev za pomoč pri selitvi," je še zapisano v sporočilu za javnost, ki ga v celoti objavljamo v priloženem dokumentu.

Dodajmo, da na MO Novo mesto z ustrezno najemno pogodbo društvu brezplačno zagotavljajo še prostore na Rozmanovi ulici 10, društvo mesečno krije materialne stroške. Decembrski program obdarovanja otrok podpirajo tudi finančno, v zadnjih treh letih so sredstva v ta namen povečali iz 16 na 18 tisoč evrov. Poleg sredstev za obdarovanje smo za delovanje njihovih programov dodatno namenili dobrih 5 tisoč evrov v letu 2015 in dobrih 5 tisoč evrov v letu 2016 ter 8 tisoč evrov v letu 2017, je še zapisala Retarjeva.

Na občini zatrjujejo, da DPM Mojca večkrat seznanili z namero, v času selitve so bili ves čas tudi v stiku s predsednico društva, s katero, kot so zapisali, odlično sodelujejo. Zato ocenjujejo, da gre za enostransko dejanje enega izmed vodilnih članov društva, "ki ne želi sprejeti dejstva, da morajo tudi organizacije, ki delujejo v nevladnem sektorju, delovati v ustreznih pravnih okvirjih."

S. G.

novejši najprej Komentarji (4) 10h nazaj –2 (1) (3) (1)(3) Oceni Dirty old town Zakaj niso vrgli ven Miklavžka, zakaj je mac nija vrgla Ven Rdečega Dedka Mraza ? Zato ker ne hodi k maši mu ni dovoljeno biti družbeno koristen. Zato.Po politični liniji. Dedek Mraz je komunist kot so bila drevesa komunistična zato vse tako mora stran.Ta ženska je zelo hudobna, ćleht. 10h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni opazovalec Ti si tud žleht ! Miklavža niso vrgli ven, ker ga tam ni in se verjetno drži nekih dogovorjenih pravil. Kolk je ženska žleht, ne vem. Mora pa ti očitno bit konkurentka po žlehnobi. 9h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Dolenjec Kakorkoli, utrip mesta kaže, da ne bo še enega mandata... Začel se je obetavno, končal se bo neslavno, če se poetično izrazimo... 12m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Nun Jaz Pa Sprašujem, KDAJ IN KJE Moram Sodelovati Za Umaknitev Tega Macedonija, Saj Imamo Tudi Mi Meščani To Pravico BOLJ NATANČNO Izvedeti. Iskrena Hvala Vsem Za Odgovore Že Sedaj. Preglej samo prijavljene komentatorje