Vesele barve krasijo Hišo žive dediščine

13.1.2018 | 10:35

Bela Cerkev - Igre z barvami je naslov likovne razstave, ki so jo na ogled včeraj zvečer postavili v Hiši žive dediščine (HŽD). Gre za okrog štirideset izdelkov, ki so nastali v decembrskih petkovih likovnih delavnicah v HŽD, v okviru Večgeneracijskega centra Skupaj in RIC-a Novo mesto.

Metoda Turk.

Sodelovalo je 17 udeležencev, od otrok do odraslih, likovno znanje pa jim je podajala domačinka, ljubiteljska slikarka in aktivna upokojenka Metoda Turk iz Šmarjeških Toplic.

»Vodile so me tri stvari: da bo vsak udeležencev spoznal zakonitosti mešanja barv, da se bo seznanil z različnimi tehnikami in materiali, ter da se bomo vsi skupaj pri ustvarjanju imeli tudi lepo in bomo uživali. Vse to smo uresničili,« je menila mentorica in podrobneje predstavila razstavo likovnih del.

Motivi so različni, od tihožitij, snežakov, Hiše žive dediščine oz. nekdanje stare šole sredi Bele Cerkve, do simbola šmarješke občine - vrča, in simbola Bele Cerkve - oranta. Ker se bliža slovenski kulturni praznik, sta bili na ogled tudi dve sliki Franceta Prešerna.

Mag. Gabi Ogulin Počrvina

Kot je na otvoritvi dejala mag. Gabi Ogulin Počrvina iz RIC-a Novo mesto, je prav medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ena od odlik takih ustvarjalnih druženj, kot so likovne delavnice.

»Aktivnosti v okviru Večgeneracijskega centra Skupaj, ki bogatijo življenje ljudi v osmih dolenjskih občinah, bodo v petih letih projekta gotovo prinesle še marsikaj zanimivega,« dejala Ogulin Počrvina ter se za sodelovanje zahvalila vsem, tudi občini Šmarješke Toplice, predvsem pa »predani in srčni mentorici Metodi Turk«.

Udeleženci likovnih ustvarjalnic skupaj z mentorico Metodo Turk, mag. Gabi Ogulin Počrvina in podžupanom Aleksandrom Pavličem.

Zbrane je nagovoril in vsem udeležencem čestital za lepo razstavo šmarješki podžupan Aleksander Pavlič.

Za kulturni program so poskrbeli kar udeleženci ustvarjalnih delavnic, ki so peli, plesali, igrali na instrumente. Metka Kovačič je zaigrala na klavir. Prireditev je povezovala Zala Pungeršič. Ob koncu so zbrani ob ogledu razstave še radi poklepetali ob dobrotah članic Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev.

Besedilo in foto: L. Markelj

