Maja predala krono Katarini

13.1.2018 | 08:55

Maja Žibert (desno) in Katarina Pungračič. Nova kraljica je študentka agrikulture na Fakulteti kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, izhaja pa iz vinarske in vinogradniške družine. (Vir fotografije: Pomurski sejem)

Radenci - Šentrupertčanka Maja Žibert je sinoči v Radencih tudi uradno končala mandat 21. vinske kraljice. Krono prve ambasadorke slovenskih vin je namreč iz rok kmetijskega ministra Dejana Židana prejela Katarina Pungračič iz Zavrča v Halozah.

Maja Žibert, 24-letna absolventka brežiške Fakultete za turizem, se je od krone poslovila s poslanico, v kateri se je med drugim zavzela za ustanovitev javne agencije s področja vinogradništva in vinarstva, na kratko pa je predstavila tudi svoje celoletno delo.

Kot je dejala, je le nekaj dni po kronanju januarja 2017 odpotovala v Berlin na Grüne Woche, Zeleni teden, mednarodni sejem za kmetijstvo, prehrano in vrtnarstvo, ki ga obišče skoraj pol milijona obiskovalcev. S svojo aktivno prisotnostjo je pomagala slovenski ekipi razstavljavcev ter ministrski ekipi mag. Dejana Židana pri izpostavitvi pomena čebel in čebelarstva za človeštvo in s tem pripomogla k uvrstitvi dneva čebel v svetovni koledar. Sodelovala je pri sprejemanju ministrskih ekip številnih svetovnih držav in jih navduševala za vrhunska slovenska vina.

Od januarja do decembra 2017 je bila aktivno udeležena na več kot 100 dogodkih, posvečenih širjenju vinske kulture in prepoznavnosti slovenskih pridelovalcev vin. In čeprav bi si vsak izmed njenih nastopov, med katerimi je širom in počez prepotovala Slovenijo in dobršen del zamejstva, zaslužil posebno poglavje, omenimo le še pri enega njenih zadnjih, ki je imel dobrodelni značaj. V novembru je v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu organizirala dobrodelno večerjo. Na njej je preko 90 gostov darovalo sredstva za društvo Žarek upanja, katerega dejavnost je usmerjena v psihosocialno obravnavo žrtev odvisnosti od alkohola in drugih oblik zasvojenosti ter pomoči njihovim bližnjim. S pomočjo zbranih sredstev bo marsikateri otrok iz zaradi alkohola prizadetih družin prvič izkusil radosti in veselje, ki jih ponujajo zimske aktivnosti, saj so bila zbrana sredstva namenjena njihovemu zimskemu letovanju.

B. B.