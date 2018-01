Pametne vasi: niso dovolj le nove tehnologije

13.1.2018 | 11:50

Metlika - V Metliki je bila včeraj okrogla miza z naslovom Pametne vasi v Beli krajini – Nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. Veliko govora je bilo o vplivu digitalizacije in avtomatizacije, pametnih energetskih omrežjih in podobnem, kar prinaša razvoj, na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v naslednjih desetletjih. Seveda nove tehnologije prodirajo tudi na podeželje, so pa na okrogli mizi opozorili, da poleg tega Bela krajina potrebuje predvsem dobre prometne povezave in ustreznejšo električno napetost.

Sicer pa je metliški župan Darko Zevnik zagotovil, da bo metliška občina pokrita z internetom v treh korakih. Pobuda o pametnem podeželju v 21. stoletju je zrasla na zelniku evropskih poslancev Franca Bogoviča in Madžara Tiborja Szanyja. Kot je dejal Bogovič, je njegov cilj spremeniti Slovenijo v najbolj pametno podeželsko območje. Prepričan je, da Slovenija lahko postane vodilna v razvoju novih tehnologij na področju razvoja podeželja.

Na okrogli mizi so sodelovali še direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, direktor Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, mladi kmet Jurij Janžekovič, ustanovitelj IT podjetja Simplify Simon Kozina in Luka Lovšin iz podjetja Turizem Lovšin.

Udeleženci okrogle mize so v razpravi poudarili, da za razvoj podeželja ni dovolj zgolj nova tehnologija, ampak še marsikaj drugega. Med drugim jih je zanimalo, na kakšen način bo rešeno razmerje med vasjo kot spalnim naseljem in tistimi, ki se na kmetiji ukvarjajo s kmetijstvom, saj že prihaja do konfliktov. Kritika je bila tudi na Naturo 2000, češ da je država zaščitila podeželje, a s tem otežila življenje na podeželju. Opozorili so tudi na problem zaostajanja zakonodaje za tehnologijami, problem umeščanja velikih kmetij na podeželju, a tudi na to, da je poklic kmeta podcenjen. Ali, kot je dejal eden od razpravljavcev: kmet bi moral biti slovenski nacionalni interes.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

novejši najprej Komentarji (4) 5h nazaj Oceni Metličan V glavnem je "predaval" članom in simpatizerjem SLS. Škoda je mladih podjetnikov in vinogradnikov, da se izpostavljajo v politiki. 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni murtling in potem naredijo občinarji kmetijske parcele zazidljive da si tam delajo hiše prišleki ki jim vse smrdi in smeta? KDO JE TU NOR ? 2h nazaj Oceni sulc nej ta pametn poslanc pojasni v 3 stavkih, kaj so to pometne vasi. da bomo pravi kmeti zastopl. 20m nazaj Oceni kmečka logika optiko v vsako vas, da nebo kmet zarukan. Kar je dobrih parcel prodat da fa bodo prišleki vlekli za prašnike. Prazne vasi pa naselit z migranti. Preglej samo prijavljene komentatorje