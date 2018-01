Tudi v Krškem bo pumptrack, a kje in kakšen?

Poligoni za kolesarje so postali pravi hit. Podoben objekt, kot je v Novem mestu (na fotografiji), naj bi kmalu zgradili tudi v Krškem. (Foto: P. Ž. F., arhiv DL)

Krško - Občina Krško namerava na območju stadiona Matije Gubca v bližnji prihodnosti zgraditi kolesarski poligon, t.i. pumptrack oz. tlačilno stezo, kakršne so si v zadnjem času omislili že številni kraji po Sloveniji.

Kot so nam povedali na občini, bi poligon obsegal okoli 250 kv. metrov asfaltiranih površin, kar pomeni, da bi bil malo manjši od tistega, ki so ga pred nekaj meseci za slabih 50.000 evrov zgradili v Novem mestu. Kje točno naj bi stezo zgradili, nam na občini niso razkrili, češ da odločitve o mikrolokaciji še niso sprejeli, se pa po naših informacijah najbolj ogrevajo za lokacijo med pokritimi teniškimi igrišči in reko Savo.

Na problematičnost tega prostora je na zadnji seji občinskega sveta opozoril svetnik Dušan Dornik (SMC). Kot je dejal, je problem predvsem v slabi dostopnosti lokacije, saj do nje vodi le neurejena peščena pot, poleg tega pa bi bil poligon za teniškimi igrišču tudi precej skrit očem in odmaknjen od kolesarske steze, ki poteka v bližini stadiona. »Če boste vztrajali pri tej lokaciji, se lahko zgodi, da bo pumptrack deležen take usode kot drsališče, za katerega je občina plačala 30.000 evrov, zdaj pa se ga vsi otepajo,« je prepričan Dornik.

Poleg tega, nadaljuje Dornik, je komisija za prostor pred približno dvema letoma že dala pozitivno mnenje za umestitev pumptracka, in sicer na območje, ki leži kakšnih 200 metrov južneje. Pobudnik tistega projekta je bil BMX klub Krško, ki je svoje načrte vodstvu krške občine prvič predstavil že leta 2014. Projekt je predvideval ureditev 350-metrske steze za BMX, poleg te bi zgradili pumptrack, okoli obeh poligonov pa še peščeno tekaško stezo. Vse skupaj bi umestili na občinsko zemljišče južno od teniških igrišč, ki pa ga trenutno uporablja družba Žarn, to pa je bil po Dornikovi oceni tudi glavni razlog, da se občina projekta takrat ni lotila.

BMX klub Krško, ki ga vodi Dejan Sevšek, je za svoje načrte navdušil mnoga društva in organizacije v občini, Savaprojekt pa jim je izdelal celo brezplačno projektno dokumentacijo. Sevšek se je z izvajalci del na HE Brežice in nekaterimi drugimi gradbinci dogovoril tudi za brezplačen dovoz zemljine, kar bi pri projektu sicer prestavljalo največji strošek, praktično zagotovljena pa so bila tudi sredstva Fundacije za šport. »Projekt je bil vreden slabega pol milijona evrov, občina pa bi morala zraven primakniti okoli 80.000 evrov. Glede na sredstva, ki jih dobiva kot nadomestilo za omejeno rabo prostora, bi si to lahko privoščila,« pravi Sevšek.

Še konec oktobra 2016 je kazalo, da bo občina projekt zgrabila z obema rokama, a ga je župan Miran Stanko malo kasneje ustavil. »Nismo dobili zagotovila o sponzorskih sredstvih. Poleg tega projekt ni bil vključen v načrte razvojnih programov. Občina sledi tudi cilju, da je vsaka investicija pridobitev za čim širši krog občanov, ne samo za določene skupine, sploh če gre za investicijo, vredno skoraj 500.000 evrov,« so nam na vprašanje, zakaj se leta 2016 niso odločili za projekt, odgovorili s krške občine.

Sevšek tako pojasnilo označuje za sprenevedanje. »Skupaj smo sedeli na sestanku s predstavniki podjetij, ki sta jasno povedali, da bosta pristopili k projektu, če se bo občina odločila zanj. Tudi govorjenje o tem, da bi bila naložba namenjena le določenim skupinam, ni na mestu. BMX klub Krško ima trenutno res le kakih 15 članov, a če bi imeli v Krškem stezo, bi jo gotovo uporabljali tudi številni drugi,« poudarja Sevšek, ki je bil leta 1992 državni prvak v BMX.

Na vprašanje, zakaj lokacijo, ki je v skladu s prostorskim planom predvidena za šport in rekreacijo, sploh oddajajo družbi Žarn, na občini odgovarjajo, da so tam tudi drugi drugi najemniki, sploh pa zgolj ravnajo kot dober gospodar, saj zemljišča trenutno ne potrebujejo. »V kolikor bo odločitev o ureditvi rekreacijskih površin sprejeta, ima občina na voljo odpoved najemne pogodbe, ne glede na čas, za katerega je sklenjena,« dodajajo na občini. A za zdaj nič ne kaže na kaj takega.

