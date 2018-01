FOTO: Na Loki v Novem mestu Odprli potapljaško sezono

13.1.2018 | 17:05

Reka Krka je imela osem stopinj Celzija, a je bila vidljivost v njej zelo slaba. Zato so se le nekateri odločili za potop, s katerim so uradno odprli potapljaško sezono v Sloveniji.

Predsednik novomeškega potapljaškega kluba Davorin Jordan

Odprtja potapljaške sezone so se sicer udeležili številni potapljači slovenskih klubov in tudi iz sosednje Hrvaške.

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes dopoldan pripravil že 24. tradicionalno uradno odprtje potapljaške sezone v Sloveniji. Čeprav se je pred klubskimi prostori novomeškega potapljaškega na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu kluba zbralo več kot osemdeset potapljačev, se jih je le deset odločilo na potop v Krko, ki je imela osem stopinj Celzija, saj je bila vidljivost v njej zelo slaba.

Poleg nekaterih posameznikov so v Krko skočili člani Podvodne reševalne službe, ki deluje v sklopu kluba, in tako uradno odprli potapljaško sezono. »V okviru naše predvidene akcije potopa ne bomo izvedli, saj je tok Krke prevelik, največji problem pa je slaba vidljivost,« je dejal predsednik novomeškega kluba Davorin Jordan.

Na odprtje sezone so sicer prišli potapljači številnih slovenskih klubov pa tudi iz sosednje Hrvaške. »Že osem let prihajamo v Novo mesto. Za nas je to ena lepa tradicija, da se vidimo s prijatelji iz Slovenije,« je dejal Josip Papst, član potapljaškega kluba iz Karlovca. Srečanje ob začetku sezone, ki ga podpira tudi Slovenska potapljaška zveza, je priložnost, da se slovenski potapljači v prijetni družbi pohvalijo z lanskimi podvigi, drug drugemu predstavijo, kje vse se kanijo potapljati letos, izmenjajo izkušnje in dogovorijo tudi za morebitne skupne akcije.

Novomeški klub je lahko zadovoljen z doseženim v lanski sezoni. Člani so skupno opravili 847 potopov, med večjimi klubskimi akcijami pa predsednik izpostavlja tradicionalne akcije, kot sta januarsko odprtje sezone in septembrska ekološka akcija, ter potapljaška tabora za prvi maj in prvi november na Hrvaškem.

V klubu je trenutno 63 članov, velik poudarek pa dajejo na njihovem izobraževanju in poudarjajo varnost pri potopih. Odkar obstaja klub na srečo niso imeli nobene večje potapljaške nesreče, še dodaja predsednik.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija