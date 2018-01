Nesreča na tehničnih pregledih, reševali bobra

13.1.2018 | 18:00

Ob 8.56 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu v prostorih podjetja za tehnične preglede vozil delavec padel z odra in si poškodoval glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 11.55 so v gozdu Portoval v Novem mestu opazili dim. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju ugotovila, da delavci čistijo gozd in kurijo odpadni les.

Ob 15.03 so gasilci PGD Dvor posredovali pri kraju Gornji Kot, občina Žužemberk, kjer so pri elektrarni iz reke Krke rešili dva ujeta bobra.

B. B.