V Domžalah izgubili po dveh podaljških

14.1.2018 | 09:30

Za košarkarji Krke je naporen teden, v katerem so zabeležili dve zmagi in poraz.

Novo mesto, Domžale - Novomeški košarkarji so v 13. krogu lige NKB po dveh podaljških s 102:104 izgubili na gostovanju v Domžalah. Junak tekme je bil nekdanji član Krke Matej Rojc, ki je ob zvoku sirene zadel za veselje domačih navijačev.

Za Novomeščani je naporen teden. V torek so doma v drugi jadranski ligi premagali Vrščac, nato so v četrtek zmago zabeležili na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar v Laškem, sinoči pa so se pomerili še z Domžalčani.

Tekmo so bolje začeli krkaši, ki so povedli s 19:13 in imeli v prvi četrtini vseskozi rahlo pobudo. Nadaljevanje srečanja je pripadlo Domžalčanom, ki so si kmalu po začetku drugega polčasa priigrali deset točk prednosti (49:39). Novomeščani so odgovorili z delnim izidom 11:0 in znova povedli. Tekma je bila do konca zelo izenačena in razburljiva. Tik pred koncem rednega dela so košarkarji Heliosa povedli z 88:85, a Krka je prišla zraven, reprezentančni center Žiga Dimec pa je s prostima metoma izenačil na 89:89 in poskrbel za prvi podaljšek.

Krka je v prvih petih minutah dodatka že vodila za pet točk, (96:91), toda prednosti ni uspela zadržati do konca. Junak tega dela je bil Blaž Mahkovic, saj je najprej dosegel koš za 93:96, v zadnjem napadu Heliosa pa je bil dve sekundi pred koncem ob poskusu meta za tri točke nad njim storjen nespameten prekršek. Najboljši strelec državnega prvenstva je hladnokrvno zadel vse tri proste mete in sledil je še drugi podaljšek.

Spet je za odtenek bolje kazalo krkašem. Dino Cinac je poskrbel za minimalno vodstvo 101:99, na domači strani pa sta Mahkovic z enim in Jure Pelko z dvema zadetima prostima metoma poskrbela za nagib tehtnice na domžalsko stran (102:101). Tri sekunde pred koncem je bil na črti prostih metov Dimec, ki je prvega zgrešil, drugega pa zadel za izenačenje na 102. točki. Stvari je nato v svoje roke vzel Rojc, ki je zadel za končnih 104:102.

Krka v torek čaka novo gostovanje, ko se bo pomerila z ekipo Zrinjski Mostar.

Helios Domžale : Krka 104:102 (21:22, 45:39, 63:62, 89:89, 96:96)

* ŠD Domžale, gledalcev 500, sodniki: Poljanšek (Hraše), Krejić (Kranj), Pohleven (Maribor).

* Helios: Pelko 23 (8:8), Mahkovic 26 (11:17), Rojc 11 (3:5), Besedič 23 (1:2), Strel 11 (2:2), Močnik, Jogan, Oman, Đumić 10.

* Krka: Osolnik, Bratož 14 (2:2), Kovačevič 22 (4:4), Džapa 14 (2:3), Cinac 13 (3:4), Dimec 22 (12:20), Šiška, Fifolt 2, Škedelj, Marinelli 9, Jošilo 6.

* Prosti meti: Helios 25:34, Krka 23:33.

* Met za tri točke: Helios 9:25 (Besedič 4, Pelko 3, Mahkovic, Strel), Krka 13:31 (Kovačevič 6, Bratož 2, Džapa 2, Cinac 2, Marinelli).

* Osebne napake: Helios 32, Krka 33.

* Pet osebnih: Besedič (40.), Jogan (50.), Oman (43.), Đumić (33.); Cinac (50.), Jošilo (41.).

R. N.