Zapeljal v zaščitno ograjo

14.1.2018 | 08:25

V Tovarniški ulici v Krškem je malo po 3.30 voznik z osebnim vozilom zapeljal v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Krško so proti naletno in proti požarno zavarovali ter razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, iztekle tekočine posuli in očistili cestišče ter s tehničnim posegom odstranili poškodovano zaščitno ograjo. V nesreči k reči ni bilo poškodovanih.

M. Ž.