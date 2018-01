Imamo rekorderja v branju besed na minuto; novomeška gimnazijka Eva Novak slavila v kategoriji odraslih

14.1.2018 | 13:00

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Gašper Dimnik iz Osnovne šole Tabor 1 Maribor je s prebranimi 8523 besedami na minuto na včerajšnjem državnem tekmovanju postavil absolutni rekord v hitrem branju, so sporočili organizatorji dogodka EIC Univerzum Minerva Maribor. S tem je izboljšal lanski absolutni državni rekord s 3928 besedami na minuto, je poročala STA. Domnik je zmagal v kategoriji juniorji, v kategoriji odrasli je slavila Eva Novak iz Gimnazije Novo mesto s 1731 prebranimi besedami na minuto, državni prvak v kategoriji otroci pa je postal Marcel Urbanija iz OŠ Dragomelj s povprečno hitrostjo branja z razumevanjem 3485 besed na minuto.

Hitri bralci so tekmovali v branju treh člankov, ki so bili tematsko zelo različni in so zahtevali visoko stopnjo koncentracije. Tekmovalci so morali vse tri članke prebrati v hitrem tempu in pozneje odgovoriti na zastavljena vprašanja. Zmnožek hitrosti branja in odstotek obnove sta določala uvrstitev posameznih tekmovalcev.

Na tekmovanju je tekmovalo 58 tekmovalcev, več kot polovica jih je brala s hitrostjo nad 1000 besed na minuto.

M. Ž.