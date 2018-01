Če telefonirate med vožnjo, je tako, kot da bi imeli v krvi 0,8 promila alkohola

Ljubljana - Od jutri, 15. januarja, pa vse do 28. januarja bo potekala nacionalna akcija, v kateri bodo voznike opozarjali na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Tudi letos jo v sodelovanju s policijo vodi in koordinira Agencija za varnost prometa. Ob tem se bodo zavzemali tudi za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju voznikov, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, razen z uporabo naprave za prostoročno telefoniranje. »Zakonodaja določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se namreč zmanjšuje zbranost voznika in njegova pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije z okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče,« so opozorili v Agenciji za varnost prometa.

Predvidena globa za voznike, ki kršijo zakon, je 120 evrov, a kot kaže raziskava Agencije za varnost prometa, pa med vožnjo, kljub prepovedi, mobilni telefon uporablja kar 75 odst. voznikov v Sloveniji.

V lanskem letu je policija izdala 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter 3.161 opozoril, kar je enkrat več kot v letu 2016, ko so izdali 10.473 plačilnih nalogov in 4.023 opozoril.

Tudi prostoročno telefoniranje ni varno

Številne študije pa kot tudi znanstveni eksperiment, ki ga je lani z nevro znanstveniki opravila omenjena agencija, dokazujejo, da mobilni telefon na voznika vpliva negativno. »Vozniku, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo se poslabša reakcijski čas, počasnejše zaznava in reagira na prometno signalizacijo, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa se tudi zaznavanje okolice in prometa. Zaradi uporabe mobilnega telefona obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. Slednje ne velja le za voznike motornih vozil, temveč tudi kolesarje,« so navedli in dodali, da tudi prostoročno telefoniranje ni varno, saj tuje raziskave kažejo, da je tudi uporaba opreme za prostoročno telefoniranje med vožnjo lahko prav tako pomemben dejavnik odvračanja pozornosti voznika kot običajna uporaba mobilnega telefona.

Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila voznik štiri krat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji, so poudarili v Agenciji za varnost prometa.

»Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati voznikom in voznicam je, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak naj se varno ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski klic ali pošljejo SMS sporočilo. Če uporabljamo mobilni telefon med vožnjo, je naša pozornost na cesto zmanjšana in tako ogrožamo sebe in drug saj, kljub temu, da gledamo, naši možgani ne vidijo,« dodaja mag. Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa.

Strožja zakonodaja

Problematika uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ostaja ena izmed prednostnih nalog agencije, v kateri se bodo še naprej zavzemali za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev. Po njihovem predlogu bi veljala uporaba mobilnega telefona za vožnjo kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske točke.

Potekala bo tudi medijska kampanja, s katero bodo širšo javnost osveščali o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, policija pa bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.

