Gorele saje v dimniku

14.1.2018 | 18:30

V Meniški vasi so okoli pol dvanajstih dopoldne gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so zaprli loputo dimnika, nadzorovali izgorevanje in pregledali okolico s termo kamero.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana obvešča da bo jutri, 15. januarja, od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gabrje, od 8. do 11. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Brezje pri Semiču in TP Pugled.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. Ž.