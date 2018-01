V stanovanju onemogla oseba

15.1.2018 | 07:05

Sinoči ob 19.36 uri so na Pavlinovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta v kateremje bila onemogla oseba, in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbeli onemogle osebe. Reševalci so jo prepeljali v SB Brežice.

Tudi ob 17.59 uri so gasilci PGD Sevnica v Naselju heroja Maroka v Sevnici, s tehničnim posegom odprli vrata večstanovanjskega objekta.

Nesreča brez poškodovanih

Ob 17.08 sta na cesti Podklanec–Nova vas, občina Sodražica, trčili osebni vozili, pri čemer je eno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine ter vozilo potegnili na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice na območju TP VGP Čatež izvod novo naselje danes med 9. in 10. uro.

Elektro Ljubljana ppa obvešča da bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gabrje, in od 8. do 11. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Brezje pri Semiču in TP Pugled.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.