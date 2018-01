Pozor, da ne boste tudi vi "cenejše" vinjete drago plačali

15.1.2018 | 09:30

Uporabniki avtocest imate le še dobra dva tedna časa, da nabavite nove vinjete. (Foto: Dars)

Takšno SMS sporočilo kroži med uporabniki mobilnih telefonov. (Foto: Varninainternetu.si)

Novo mesto, Ljubljana - Vsi tisti, ki uporabljate avtoceste po Sloveniji, verjetno veste, da lanska vinjeta velja le do 31. januarja, s 1. februarjem pa bo treba namestiti novo. Letna vinjeta za osebna vozila stane 110 evrov in prav te vinjete so postale ena najbolj priljubljenih marketinških potez v smislu: kupite to in to pa bo letna vinjeta za vas toliko in toliko cenejša, ali pa vam jo ob kakšnem večjem nakupu kar podarijo. Minuli vikend pa so številni dobili SMS z vsebino, da s klicem na napisano številko (ob podrobnem pregledu so lahko ugotovili, da gre za komercialno - 0038690142820) lahko vinjeto kupijo za polovico cene.

"In pokličem...in čakam na liniji...in čakam in čakam... Avtomat pa mi govori: "Vsi operaterji so zasedeni, kmalu boste na vrsti..." In to ponavlja 30 min, ko se linija prekine. Zatem dobim sporočilo mojega operaterja, da sem presegla limit 40 EUR!!! Pa poklicem operaterja in vprašam KOLIKO me je stalo to neuspešno čakanje. In odgovor: 99 EUR ZA ČAKANJE! Toliko o Hallo Kupon-u 😞😞😞 Zame je to čista poslovna goljufija..."

Ta zapis naivne ženske je včeraj zaokrožil na Facebooku, skorajda istočasno pa so tudi na spletni strani Varni na internetu objavili svarilo, da gre pri tej ponudbi za prevaro: "Uporabnikom močno odsvetujemo, da preko te spletne strani poskušajo priti do vinjete."

J. A.

janez Vsem opeharjenem skoraj privoščim, da so se opekli. Zdrava pamet, bi takoj videla ševilko , ki ni ravno običajna. To je požrešnost !