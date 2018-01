Narodni dom: Brez (za)hvale, izvolite ven!

15.1.2018 | 10:25

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Sicer je trajalo več kot eno leto, a aktualna novomeška oblast je dosegla, da morajo ustvarjalci, zbrani pod streho Narodnega doma, prostore izprazniti. Začelo se je z županovim dopisom poleti leta 2016, nadaljevalo z neuspešnimi pogovori, menjavo ključavnic in celo barikadami, končalo pa s sodno odločbo o izpraznitvi prostorov. V njej je sodnik sicer izkazal dobršno mero simpatije do alternativne umetnosti in njenega prostora v lokalni skupnosti, a mimo tega, da je lastnik upravičen do koriščenja svoje lastnine, ni mogel. Zavleklo se je še zaradi pritožbe, a nedavno je sodba postala pravnomočna, kar pomeni, da lahko z rotovža mirno naročijo deložacijo.

V omenjeni sodbi je bilo med drugim zapisano, da je izpraznitev smiselna v okviru začetka celovite prenove tega objekta naše nacionalne in ne le lokalne kulturne dediščine, sicer je argument o varnosti njenih uporabnikov ob menjavi strehe bolj za lase privlečen. A župan ves čas vztraja prav pri tem argumentu, čeprav se je vmes zgodila lanska jesen, ko so v vrsto javnih šol in vrtcev tamkajšnji »uporabniki« vstopili v novo šolsko leto kljub gradbenim odrom in intenzivnim prenovam. Dvoličnost?

Drugi argument občine je, da nihče nikogar ne meče na cesto, da pa želijo objekt, ki je narodov že po imenu, enakopravno nameniti vsem domačim društvom. V javni sferi se to zgodi z razpisom, jasnimi pravili in kriteriji pa pravno oblikovanimi zavodi ali društvi, ki bodo verjetno dobili svoje urnike in omejen čas rabe soban za svoje ustvarjanje, vaje, sestanke … Torej vse tisto, kar alternativa sama po sebi odklanja vnaprej. Saj drugače ni alternativa. Ta običajno s čopiči riše nove poteze po platnu ali s kitaro pesni nove rime v neznanih urah, ko vzplamti iskra navdiha.

Na tem mestu govoriti o tem, kaj je ali ni umetnost, je povsem odveč. V današnjem času vse bolj vrednost žal odmeri le denar. Ne štejejo ure prostovoljnega dela, ne šteje dobrodelnost, ne šteje brezplačno mentorstvo, ne šteje mladostni uporniški duh, znotraj katerega se je znašla marsikatera ustvarjalna mlada duša, ki se ni mogla izraziti v okviru obstoječih institucionalnih oblik ali neobstoječega mladinskega centra.

Pa naj ne bo pomote: nikakor ne zagovarjam, da so izključno sedanji uporabniki, ki so toliko let skrbeli, da so zapuščene in propadajoče stene skozi alternativne dogodke in akcije kljubovale zobu časa, edini upravičeni do Narodnega doma. Sem pa razočarana, da tisti, ki želijo v bodočnosti Novemu mestu odeti lepšo podobo in vsebino velikih mest, ne uvidijo, da je neka skvoterska »luknja« prav tako njen sestavni del. Imajo jo Dunaj, Ljubljana, Maribor … In ne morem tudi mimo tega, da sta si Narodni in Jakčev dom soseda. Pa že prvi pogled na fasadi obeh kaže odnos skupnosti do »mrtve« in »žive« umetnosti oz. potrjuje zgodovinsko lekcijo, da večina umetnikov veljavo dobi šele s smrtjo.

V tem zapletu bi si človek želel, da tudi kakšen visok politik s kravato zna seči v roko od barve umazanemu slikarju brez akademskega naziva, ki je z dosedanjim delom pokazal, da je sicer gluh za pravno-birokratske formalnosti, ne pa za stiske okolice in soljudi. Mu mogoče pomagal v kopici drugih občinskih zapuščenih objektov poiskati prostor za ustvarjanje, se hvalil s takšnim odnosom tudi navzven in ne le z besedami, ampak tudi dejanji podprl lokalno kulturo. Saj vsi vemo, da poti rešitve so, a najprej mora biti volja, da se ta sploh najde. In te volje od vročega predlanskega poletja ni bilo.

»Ne vem, kaj bom. Ne morem mimo tega, da vse, kar smo v teh letih naredili brezplačno in prostovoljno, ne šteje nič. To so mi dali vedeti s svojim odnosom: da je naša umetnost nič. In najraje bi ta nič zažgal,« se je na pravnomočnost sodbe sprva odzval slikar Sebastjan Šeremet. Kdor ga pozna, že ve, da mirno ali brez vsaj zadnjega umetniškega dejanja Sokolskega doma ne bo zapustil. In optimistično trdim ali vsaj upam, da je še čas. Čas za drugačno pot, ne pa tisto, ko bo zadnji krik sokolarjev dim njihovih pogorelih umetnin.

Zapis je bil objavljen v Dolenjskem listu 11. januarja 2018.

Mirjana Martinović

MIha Lepo, zelo lepo in nazorno napisano. Bravo Mirjana. Popolnoma se strinjam z vami, z vsem kar ste napisala od začetka do konca. Brez komentarja, po drugi strani pa slišimo kaj vse se dogaja s strani teh istih, ki so tako zelo striktni in rigorozni do te skupinice v Sokolskem domu. Sramota ,kam smo zdrsnili v tem mestu.Nižje mislim , da res ne gre in ni bilo nikdar, pa nisem več tako mlad in sem marsikaj že doživel v svojem življenju.. 9h nazaj 7 (11) (4) (11)(4) Oceni Narodni dom za vse Predlagam, da podpisana novinarka Mirjana odstopi svoje bivalne prostore umetnikom Sokolca, tako bomo novomeščani lahko še naprej uživali v njihovem ustvarjanju. Narodni dom pa naj se obnovi in naj bo na voljo VSEM društvom! A res ni jasno, da taka zgodovinska stavba kot je Narodni dom, s tako močno zgodovino, ne more in ne sme biti talec 3-5 posameznikov, tudi če se poimenujejo skvot cona. 9h nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Jan Ste se zastonjkarji kdaj zahvalili, mestu in meščanom, da ste lahko zastonj notri? 8h nazaj –4 (2) (6) (2)(6) Oceni občan Mesto se mora ZAHVALITI skvotarjem ki so jo obnavljali in skrbeli zanjo ko nihče ni,, da se ta znamenita stavba ni vrušila same vase. Tudi ti Jan, če si " nek" meščan bi se jim za to MORAL zahvaliti. Vidim pa da si zelo zagnan v tem.:) V zahvali namreč, tako kot Macedoni in ekipa:) 6h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Dolenc Najemniki,uporabniki,tako imenovani umetniki, delajo zdrahe tudi drugje, npr.v Ljublan, Rog,Celica,...ni mi jasno kako je lahko lastnik podrejen,pa še objekt je razdejan,kvari izgled mestu. Lastnik naj preneha financirat društva,ki ovirajo napredek,pa toži za zamik obnove,tudi posameznike,ki se skrivajo za civilnimi gibanji. Zakaj, ker se taka ravnanja kar ponavljajo in kažejo,da lahko vsak počne kar se mu zahoče. 5h nazaj Oceni Dirty old town Kaj je miške od macedonije, vas je spet naterala babnca da števc vrtite na DL.? V pomanjkanju argumentov in ko voda teče v grlo je tud to neka akcija, a ne? Vi kar, ne bo pomagalo- vstrajno drsite proti breznu brez povratka. Pa srečno pot do tam ! Čedalje več ljudi vas prepozna, maske padajo. 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Dirty old town Dolenc, kaj pa na to porečeš ( ni 1/10 vsega kar še pride ven:) kako boš pa to rešil?:) Dajte , ajde odgovor, čakamo že od kar je prišlo poročilo Černeta ven NO, ni enega komentarja na to temo:) : V zvezi z nadzorom nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik, je NO ugotovil, da MONM nima vzpostavljene evidence nepremičnega premoženja, ki je v njeni lasti, evidence pa so v smislu zemljiško-knjižnega stanja nepremičnin neurejene. Skrbniki pogodb ne izvajajo pogodbenih nalog skladno s predpisi na področju upravljanja s premoženjem. Eden izmed najemnikov občinskega stanovanja ni imel pogodbe o najemu, 5 najemnikov ni plačevalo najemnin, MONM pa niti ni terjala neplačanih obveznosti. NO je ugotovil še nekaj nepravilnosti v zvezi z najemom stavbnih zemljišč, ki jih MONM daje v najem brez sklenjenih pogodb, neplačevanjem najemnin za stavbna zemljišča, prav tako MONM oddaja v najem kar 35 prostorov v njeni lasti brez plačevanja najemnin – tu gre za različna društva, združenja, Karitas ipd. Nekateri oddani objekti so celo oddani v podnajem in to brez soglasja MONM kot lastnice. Ob tem je NO ugotovil še, da je cena, ki jo plačuje MONM za m2 makadamskega parkirišča na Kandijski cesti za skoraj 62% višja od cene podobnega parkirišča na Novem trgu. 5h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni kegl 'umetnost' ki je namenjena sama sebi in parim marginalcem, ki so zraven ker nimajo kaj bolj pametnega počet. 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni noumest Kaj se bo dogajalo v prenovljenem ND, kdo bo potem noter ? A kdo to vsaj približno ve ? 4h nazaj Oceni Dirty old town katoliška društva, kulturna društva macedonije in podobno...maš jih ko gob po dežju. Razne kockice in podobno:) Ta imajo pralne stroje, umetniki le teh nimajo, zato morajo pokat ven:) JBG kolateralna škoda in princip macedonije pač. Taku je u noumejst:)