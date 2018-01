Med najbolj prodornimi občinami tudi Brežice, Kočevje in Ivančna Gorica

Ljubljana, Novo mesto - V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že sedmo leto identificira razvojno najbolj prodorne občine, je znanih dvanajst finalistk iz štirih regij. To so: Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Ruše, Murska Sobota in Hoče - Slivnica.

Kot so sporočili iz Planet GV, bo razglasitev potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov 13. februarja 2018 v Festivalni dvorani v Ljubljani. Osrednji temi srečanja bosta kako naložbe ustvarjajo prihodnost (predstavitev dobrih praks na primerih Magne Steyr in Yaskawe) in kako bodo občine lahko prebojno uspešne tudi v prihodnje.

V preteklosti nagrada Šentrupertu, lani med finalisti tudi dolenjska prestolnica

Nagrado Zlati kamen podeljujejo razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujejo letno, prvič pa so jo podelili leta 2012. Dosedanje zmagovalke so bile Podčetrtek (2017), Ljubljana (2016), Šentrupert (2015), Škofja Loka (2014), Postojna (2013) in Idrija (2012). Lani je bilo med finalisti tudi Novo mesto.

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi leta. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave.

Yaskawa – primer uspešne prakse in zglednega sodelovanja - pogled občine

»Občine lahko z različnimi ukrepi sooblikujemo čim bolj investicijam in gospodarstvu prijazno okolje (tu smo se osredotočili na vlaganja v infrastrukturo, pravočasno oblikovanje industrijskih con ter aktivnim promoviranjem različnih ugodnosti, ki jih zagotavljamo - primer odlok o znižanju oz. oprostitvi komunalnega prispevka v primeru ustvarjenih novih delovnih mest ali pa program občine nepovratnih proračunskih sredstev v obliki spodbujanja podjetništva), morajo biti koordinator aktivnosti pri umeščanju investicije v lokalni prostor, kar pomeni, da morajo zagotavljati vsestransko podporo investitorju, sooblikovati pozitivno in za lokalno prebivalstvo sprejemljivo vzdušje ter s pomočjo tesnega sodelovanja z Vlado zagotoviti prave sogovornike na pravnih mestih, hkrati pa imeti (pre)drzne poglede, kar vključuje neposredno komuniciranje tudi z največjimi korporacijami in jim zagotoviti trdnega, predvsem pa zanesljivega partnerja v obliki lokalne skupnosti,« je v sporočilu za javnost, ki so ga psoredovali s Planet GV, dejal župan občine Kočevje Vladimir Prebilič.

