Pijan trčil v robnik; ukradli nakit, priklopnik, torbico, denar in celo sef

15.1.2018 | 14:20

Foto: S. G., arhiv DL

Trebanjske policiste je v petek občan obvestil o nevarni vožnji voznika avtomobila, ki naj bi vijugal po vozišču. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je 41-letni voznik povzročil prometno nesrečo, saj je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v robnik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Eni v tovornjaku, drugi peš

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije, ki je v Francijo peljal pohištvo. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so našli šest tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Pet državljanov Afganistana in državljana Pakistana so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Obrežje so v soboto popoldne na območju mejnega prehoda izsledili in prijeli državljana Kosova, ki se je peš skušal izogniti mejni kontroli. Tujca so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Ker ni šlo zlepa ...

Med kontrolo prometa v Metliki so policisti v petek v jutranjih urah ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda fabia. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni voznik vozi pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu izvršuje ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Kršitelj med postopkom ni upošteval ukazov policistov in ni izročil ključev vozila, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez izpita

V Boštanju so policisti v petek popoldne zasegli avtomobil 64-letnemu vozniku, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Ostal brez avta

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so med kontrolo prometa v kraju Loke v petek ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xara. 54-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,30 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel zvočnik

V Stranski vasi je v petek popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil zvočno komponento. Lastniku je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Ob nakit

Med petkom in soboto je v Črešnjicah neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Ste videli priklopnik?

Z dvorišča stanovanjske hiše v Bukošku je med 30. decembrom in 13. januarjem nekdo ukradel lahki priklopnik znamke TPV, srebrne barve, z registrsko tablico KK RE-432. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Ukradla torbico

V soboto popoldne sta v Črnomlju dva neznanca oškodovanki odtujila torbico z dokumenti, bančno kartico in denarjem. Po tatvini sta pobegnila.

Vlomil v hišo

V kraju Dobindol je v soboto pozno popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. vzel je nakit in lastnike oškodoval za 700 evrov.

Odnesel sef

V noči na nedeljo je v Dobindolu neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel sef z zlatnino, dokumenti in ključi vozila. V času vloma so bili stanovalci odsotni, škode pa je za okoli 6.000 evrov.

Vlomil v lokal

V minuli noči je na ulici Slavka Gruma v Novem mestu neznanec vlomil v lokal in odnesel okoli 600 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

