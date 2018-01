S projektom »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« tudi na srednjo šolo

15.1.2018 | 15:40

Brežice - Izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki poteka v okviru Mladinskega centra Brežice in v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Zdravstvenim domom Brežice, tukajšnjim Centrom za socialno delo in policijsko postajo, so pred dnevi obiskali Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, ki se je tega programa udeležila prvič. Preventivne dejavnosti so izvedli za dijake drugih letnikov, ki obiskujejo program ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja (vse skupaj 61 učencev).

Po besedah organizatorjev je glavni cilj preventivnega projekta, ki ga izvajajo vse od leta 2004, informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter o nekemičnih vrstah zasvojenosti, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladih, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno.

"Program smo na željo šole izvedli v šestih šolskih urah. V prvem delu so dijaki poslušali strokovna predavanja s strani socialne delavke, policista in zdravstvene delavke. V drugem delu so sledile preventivne delavnice v petih skupinah, ki so jih izvedli prostovoljci Mladinskega centra Brežice in Mladinskega centra Krško. Odziv učencev glede na izvedene aktivnosti je bil zelo pozitiven. Veseli nas, da je komunikacija z dijaki tako dobro stekla in da smo si zaupali marsikatero misel in osebno izkušnjo," je med drugim v sporočilu za javnost v imenu MC Brežice zapisala mag. Danijela Švajger.

S. G.